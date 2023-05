Nazwisko Elżbiety Romanowskiej jest obecnie odmieniane przez wszystkie przypadki. Niedawno show-biznesem wstrząsnęła wiadomość o zwolnieniu Katarzyny Dowbor z funkcji prowadzącej program "Nasz nowy dom". Prezenterkę na tym stanowisku zastąpi właśnie sympatyczna aktorka. Romanowska popularność zyskała dzięki roli Joli w "Ranczu". Od momentu emisji serialu gwiazda przeszła jednak sporą metamorfozę. Utrata kilogramów widoczna jest gołym okiem.

Ela Romanowska jest żywo zainteresowana wegetarianizmem. Odstawienie mięsa sprawiło, że sporo schudła

Romanowska w rozmowie z portalem Jastrząb Post zdradziła, że schudła dzięki ograniczeniu spożycia jednego składnika. Kiedy jadła mniej mięsa, jej waga zaczęła spadać. Co więcej, serialowa Jola z "Rancza" stara się odżywiać intuicyjnie i jest żywo zainteresowana wegetarianizmem. Obecnie sporo czyta na ten temat. Do zmian w diecie podchodzi ostrożnie - zdaje sobie sprawę, jak ważna jest równowaga i dostarczanie organizmowi wszystkich mikro i makroelementów.

Ja staram się słuchać swojego ciała. Ono najczęściej podpowiada mi to, na co ma ochotę. Obecnie mam odrzut od mięsa. Zdecydowanie bardziej smakują mi warzywa, owoce, ryby, czasem troszkę owoce morza. To się sprawdza. Ja się czuję świetnie, więc na razie tej diety się trzymam - mówiła Elżbieta Romanowska w rozmowie z reporterką portalu Jastrząb Post.

"Nasz nowy dom". Widzowie narzekają na zmianę prowadzącej

Niestety, na razie Romanowska nie ma co liczyć na ciepłe przyjęcie przez widzów programu "Nasz nowy dom". Internauci ostro skrytykowali decyzję Edwarda Miszczaka o zwolnieniu z Polsatu Katarzyny Dowbor. Prezenterka była serdecznie żegnana zarówno przez widzów, jak i kolegów i koleżanki z planu produkcji. Wygląda na to, że musi minąć sporo czasu, zanim fani formatu zaakceptują nową prowadzącą, na razie w komentarzach przeważają negatywne opinie na temat rzeczonych zmian. Na Instagramie widzowie dają upust swoim emocjom: "To, co wydarzyło się z panią Kasią Dowbor, z pewnością nie zachęca do oglądania w dalszym ciągu tego programu. Bardzo lubię panią Elę, ale to program pani Kasi" - czytamy w komentarzach.