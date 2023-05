Dorota Chotecka aktywnie prowadzi profil na Instagramie. Aktorka chętnie pokazuje urywki z życia nie tylko zawodowego, ale i prywatnego. Pozostaje też w kontakcie z obserwatorami i śmiało odpowiada na komentarze. Żona Radosława Pazury w deszczowy dzień postanowiła przywołać odrobinę słońca. Na Instagramie opublikowała zdjęcie z zeszłorocznych wakacji we Włoszech. Fani zachwycili się figurą aktorki. Padło pytanie jak dba o formę. Chotecka odpowiedziała.

Dorota Chotecka zachwyca w stroju kąpielowym. "Wspominam"

Dorota Chotecka za pośrednictwem mediów społecznościowych postanowiła poprawić humor sobie i obserwatorom w deszczowy poniedziałek. 15 maja opublikowała zdjęcie w różowym stroju kąpielowym. Aktorka znana z "Miodowych lat" leży na leżaku na plaży i czyta książkę. "Dziś pada, a ja wspominam. Ciao!" - podpisała fotografię. Pod postem posypała się masa komplementów. "Pani cHOTecka, pięknie!", "Piękna kobieta". Jedna z obserwatorek chciała wiedzieć, jak aktorka dba o formę: "Jak pani o siebie dba? O dietę/ćwiczenia?" - zapytała. Dorota Chodecka postanowiła odpowiedzieć. Okazuje się, że ćwiczy, ale głównie dla dobrego samopoczucia. "Tak, ćwiczę trzy razy w tygodniu z trenerem. Bardziej dla dobrego samopoczucia, a wygląd przy okazji" - odpowiedziała.

Dorota Chotecka Fot. @dorotachotecka

Bracia Pazurowie mają konflikt? Dorota Chotecka zdradza

Cezary Pazura i Radosław Pazura to bracia, którzy związali się z aktorstwem. Zagrali w wielu popularnych produkcjach, ale w mediach od dawna pojawiały się pogłoski, że rodzinne relacje między braćmi nie układają się najlepiej. Dorota Chotecka postanowiła odnieść się do plotek. Okazuje się, że Cezary i Radosław mają bardzo dobry kontakt. Wspólnie opiekują się ojcem. "Opiekują się tatą i muszą mu zapewnić dobrą opiekę, żeby tata był szczęśliwy na stare lata. Jest ich tylko dwóch, więc muszą się starać, kochać, rozmawiać, żeby tata miał prawdziwą, normalną starość" - mówiła w rozmowie z "Faktem". Cezary Pazura jest także ojcem chrzestnym córki brata Klary Marii. Bardzo się lubią i dzwonią do siebie.