Anna Czartoryska wraz z mężem Michałem Niemczyckim i czwórką dzieci mieszka w pięknym domu. Aktorka chętnie pokazuje, jak urządziła wnętrza. Jest jasno i przytulnie, nie brakuje kolorowych dodatków. Panuje styl raczej minimalistyczny, a aktorka głośno przyznaje się do tego, że unika nadmiernej konsumpcji. Do tej pory widzieliśmy wiele kadrów z domu, a teraz aktorka zaprosiła fanów do ogrodu.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak jest u Rozenek

Anna Czartoryska pokazała ogród

Anna Czartoryska wreszcie znalazła czas, by zadbać o ogród. Na Instagramie opublikowała nagranie, na którym pokazała, jak wyglądała przemiana terenu. "Wreszcie udało nam się spotkać z Adamem, który pomógł nam posadzić ukorzenione kilka tygodni temu monstery, przenieść malutkie pilee do nowych doniczek, pomóc w przeprowadzce wielkiej strelizii, podratować rośliny, które nie miały się najlepiej i podjąć decyzję o kilku trudnych pożegnaniach" - napisała aktorka. Dodała też, że "dzieciaki z zainteresowaniem obserwowały ich pracę i zadawały (trudne) pytania".

Anna Czartoryska-Niemczycka ceni klasykę. Jej dom jest pełen drewna i roślin

Na nagraniu widzimy, że ogród znajduje się z tyłu domu. Wyłożony jest drewnianymi deskami, na których znalazł się komplet wypoczynkowy z wygodnymi poduchami. Na podwórku jest bardzo wiele zieleni, nie tylko dzięki nowym roślinom, lecz także starym, rosłym drzewom. "Wspaniale", "Super. Dzieci i rośliny to jest prawdziwy dom", "Było świetnie, teraz już tylko mogą pięknie rosnąć" - piszą internauci.

Ogrody gwiazd

Gwiazdy chętnie pokazują swoje ogrody. Małgorzata Rozenek pochwaliła się wspólnymi chwilami z bliskimi, spędzonymi na podwórku przynależnym do willi, którą wynajmują. Za to Zofia Zborowska urządziła już pierwsze "garden party", które odbyło się nad jej basenem.