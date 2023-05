Beata Tadla to polska dziennikarka, prezenterka, a także mistrzyni mowy polskiej. Na co dzień jest jedną z prowadzących poranny program "Onet Rano". Startuje on o 7:55. To oznacza, że prowadzący dzień zaczynają wyjątkowo wcześnie. Jak wcześnie? Podczas 14. edycji gali Bizneswoman Roku Beata Tadla w rozmowie z Plotkiem opowiedziała, o której godzinie wstaje do pracy. Zdradziła także, jak dba o cerę i jak przygotowuje się do wejść na antenę.

Beata Tadla wstaje bladym świtem, aby być gotowa na makijaż

Prezenterka w rozmowie z reporterką Plotka Weroniką Zając poruszyła tematy związane z urodą, pielęgnacją i poranną rutyną. Okazuje się, że kiedy Beata Tadla prowadzi "Onet Rano" wstaję bardzo wcześnie rano, aby zdążyć na plan na około szóstą rano. "Muszę wstać czasem o trzeciej, a czasem o czwartej nad ranem, żeby być gotowa do make-upu" - wyznała. Na szczęście w te dni o jej pielęgnację i makijaż dbają profesjonaliści. "Na co dzień przed kamerą o moją twarz dbają bardzo profesjonalne osoby. Szczególnie rano 'zrobić mi twarz' to jest nie lada wyzwanie" - odpowiedziała, śmiejąc się.

Widzowie oczekują od nas, żebyśmy byli pełni energii o poranku, bo to my ich mamy nakręcać, my ich mamy motywować, żeby dobrze spędzili dzień. Musimy by elokwentni, wypoczęci i wręcz pachnieć przez ekran świeżością o poranku, a wiadomo, że nie zawsze tak jest.

Beata Tadla zdradza tajniki pielęgnacyjne

Dziennikarka jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 70 tys. użytkowników. Beata Tadla chętnie pozuje w wersji bez makijażu, a także poleca różne kosmetyki. Jaki jest jej trik na nieskazitelną cerę? "Podstawą mojej pielęgnacji jest dobre oczyszczenie cery wieczorem. Niedawno dowiedziałam się również, że ważne jest oczyszczenie cery po nocy". Prezenterka wprowadziła do rutyny również poranne oczyszczanie. Tadla jest również fanką zabiegów pielęgnacyjnych, które pobudzają produkcję kolagenu. Stroni jednak od wypełniaczy. Pełną rozmowę o porannej rutynie Beaty Tadli obejrzycie w nagraniu u góry strony.