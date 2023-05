Za każdym razem kiedy myślimy, że użytkownicy TikToka niczym nas już nie za zaskoczą, szybko przekonujemy się, że byliśmy w błędzie. Metamorfoza tej tiktokerki zebrała już 70 tys. wyświetleń i zrobiła prawdziwą furorę na platformie. Ann ma 22 lata i mieszka w Kanadzie i ma bardzo specyficzny styl. Jak sama podkreśliła, chce wyglądać jak mutantka nie z tego świata lub tajemnicza istota ze starej gotyckiej katedry. "To mój sposób na wyrażanie siebie, daje mi niesamowitą wolność i rozwija moją kreatywność" - wyznała. Aby uzyskać taki efekt, stosuje soczewki, poczernia zęby, nosi peruki i bawi się charakteryzacją. Dziewczyna ma także nietypowe hobby, bo kolekcjonuje ścięte ludzkie włosy. Pukiel włosów ukochanego chłopaka trzyma w malutkim słoiczku w pokoju. "Tak wiem, to dziwne, ale mają dla mnie wartość sentymentalną. Nie oceniajcie mnie" - podkreśliła. Ann pokazała także swój pokój i tu możecie się zaskoczyć. W środku jest cały różowy i pełno w nim słodkich misiów przytulanek oraz pastelowych kolorów. Jak podkreśliła, te dwa skrajnie różne style idealnie się dopełniają i uwielbia łączyć ze sobą odrębne światy. To właśnie takie skrajności dają jej inspirację do tworzenia niezwykłych makijaży. "Możesz połączyć przerażającego wampira ze słodką lalką i wyjdzie coś zupełnie nowego. Możliwości są nieskończone" - wyznała podekscytowana. Tym razem postanowiła zaskoczyć chłopaka i przyjaciół i z pomocą koleżanki z mrocznej istoty zamieniła się w słodką księżniczkę.

Ann przeszła spektakularną metamorfozę. Z krypty prosto do zamku księżniczki

Tiktokerka Ann bardzo lubi zmieniać się za pomocą charakteryzacji. Bardzo często twarz maluje białą farbą na wzór gejszy i przerabia się na mroczną postać prosto z gotyckiej krypty z poczernionymi zębami i białymi soczewkami, które prawie całkowicie przykrywają jej gałki oczne. Tym razem poszła w zupełną skrajność i oddała się w ręce koleżanki, aby przerobiła ją w uroczą księżniczkę.

Efekt metamorfozy dla samej Ann był ogromnym zaskoczeniem. Na twarzy miała minimalistyczny make-up, jej usta zostały podkreślone błyszczykiem, a na jej głowie spoczęła błyszcząca tiara. Kiedy Ann zobaczyła się w lustrze, nie kryła zdziwienia. "Jestem przerażona. Moja twarz wygląda zupełnie inaczej! Nie mogę przestać gapić się na swoje odbicie. Moje oczy mają taki niesamowity blask. Zrobiłaś niesamowitą robotę" - pochwaliła autorkę metamorfozy.

Tiktokera pokazała się przyjaciołom po metamorfozie. Najsłodsza była reakcja jej ukochanego

Kiedy Ann pokazała się przyjaciołom po metamorfozie, zaczęli krzyczeć z zaskoczenia. "Wow, ale jesteś słodka" - powiedziała przyjaciółki tiktokerki. Na co dzień widzą ja w pełnym makijażu, ciemnej peruce i wysoko zabudowanej bluzce. W różowej sukience odsłoniła ramiona i pokazała też więcej ciała. "Chyba nigdy wcześniej nie widziałem twoich ramion" - zauważył przyjaciel dziewczyny. "Uwielbiam to, że jesteś taka śliczna w tym wydaniu, ale to zupełnie nie ty" - podsumował. "To prawda, czuje się jak przebrana. Jakbym była jednocześnie naga i bardzo odstawiona. Trudno to opisać" - podsumowała Ann. Największą uwagę zwrócił zachwyt Thanosa, ukochanego Ann. "Jesteś taka piękna" - powiedział zapatrzony w swoją dziewczynę. Jak wam się podoba metamorfoza tiktokerki? Która wersja bardziej wam przypadła do gustu?