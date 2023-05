Małgorzata Rozenek-Majdan lubi eksponować wysportowane ciało, które wyrzeźbiła intensywnymi treningami na siłowni. Jakiś czas temu celebrytka wzięła udział w obozie treningowym Anny Lewandowskiej. Jeszcze przed przybyciem na miejsce solidnie przygotowywała się, trenując przez dwa miesiące. "Intensywność jest bardzo duża i masz poczucie, że ten trening się nie kończy. On trwa i umierasz, walczysz o życie i umierasz, i padasz, i powstajesz, i walczysz o życie..." - opowiedziała na InstaStories. Od tamtego czasu celebrytka jest w doskonałej formie i kontynuuje pracę nad ciałem. Właśnie udostępniła na Instagramie zdjęcie płaskiego brzucha i zdradziła, że kluczem do takiej sylwetki jest przede wszystkim odpowiednia dieta.

REKLAMA

Zobacz wideo Majdan wypunktowuje Dodę: Czy może też byłaś nie w porządku?

Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała płaski brzuch. "Piękna sylwetka co tu dużo mówić"

Małgorzata Rozenek-Majdan od dawna pokazuje w sieci, że wiedzie bardzo aktywne życie i często możemy podziwiać na Instagramie jej smukłe ciało, które chętnie odsłania. W ostatnim wpisie podkreśliła, że oprócz odpowiednio dobranych treningów w utrzymaniu idealnej sylwetki kluczowa jest dieta i unikanie pewnego rodzaju produktów. Prezenterka sama założyła firmę cateringową, więc dba o odpowiedni jadłospis. "To, co jemy, ma znaczący wpływ na nasze ciało i sylwetkę. Wiecie o tym dobrze. Ja od dawna zwracam uwagę na to, co jem" - napisała.

Węgiel świętuje koniec matur. Tyle dostała z ustnego polskiego. Lepiej usiądźcie

Małgorzata Rozenek podkreśliła, że spożywa produkty bogate w błonnik, takie jak pełnoziarniste pieczywo oraz warzywa i owoce. Wspomniała też o produktach, które wykluczyła z diety i dodała, że pije dużo wody. "Nie jem mięsa, ograniczam nabiał i węglowodany (z tym mam największy kłopot)" - podsumowała. Wywód celebrytki skwitowała Anna Mucha, która ma alternatywny sposób na płaski brzuch.

Położyć się na nim, wtedy brzuch jest płaski - dodała rozbawiona aktorka.

W komentarzach szybko wywiązała się gorąca dyskusja i zarzucono prezenterce, że promuje nierealne standardy dotyczące sylwetki. Nie da się ukryć, że Małgorzata Rozenek ma równie dużo fanów, co przeciwników i często musi mierzyć się z krytyką.

Wyglądasz Małgosiu absolutnie rewelacyjnie! Jestem pełna podziwu. Ja również od ponad pół roku nie jem już mięsa.

Jak dietetyk całkowicie się zgadzam! Podstawa to dieta i ruch, do tego redukcja stresu i zadbanie o odpowiednią ilość snu.

Piękna sylwetka, co tu dużo mówić. Widać ogrom pracy, żeby uzyskać taki efekt - czytamy w komentarzach.

Radosław Majdan ostro o Dodzie. "To już jest sprawa pewnie opierająca się o zniesławienie"

Radosław Majdan był ostatnio gościem Plotka i w trakcie wywiadu nie gryzł się w język. Poruszył temat Dody. Piłkarz przez lata sukcesywnie unikał odpowiadania na pytania dotyczące jego byłej żony, ale w rozmowie z Wiktorem Krajewskim z Plotka bardzo się otworzył. Obecny mąż Małgorzaty Rozenek brutalnie podsumował medialne zachowanie byłej partnerki. "Moja druga żona, można powiedzieć, że z premedytacją stalkera, od 15 lat konsekwentnie coś dodaje (na temat związku - przyp.red.). (...) Jak patrzę na pewne małżeństwa, które się rozpadły i żona ma pretensje, to sobie mówię: oj, musicie się uzbroić w cierpliwość. Ja już ją (cierpliwość - przyp. red.) mam 15 lat, bo ona cały czas z uporem maniaka coś przypomina (mediom - przyp.red.). W pewnym momencie wydawało mi się, że to też chyba był moment na zaistnienie jej" - wyznał w wywiadzie. Piłkarz odniósł się także do filmu "Dziewczyny z Dubaju" i zauważył, że jedna z postaci była inspirowana właśnie nim. "To już jest sprawa pewnie opierająca się o zniesławienie, bo to jest przekroczenie jakiejś granicy" - podkreślił. Więcej przeczytacie tutaj.