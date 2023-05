Shakirę zna chyba każdy. Jej utwory gra wiele stacji radiowych na świecie. Ostatnio o gwieździe było znowu głośno po tym, jak rozstała się z Gerardem Pique. Hiszpański piłkarz zostawił ją dla młodszej kochanki. To jednak niejedyny problem piosenkarki. Prokuratura oskarża ją o oszustwa podatkowe. Przy okazji śledztwa wyszło, jaki majątek udało się uzbierać Kolumbijce.

REKLAMA

Zobacz wideo Shakira śpiewa z fanami diss na Pique. Przyszli pod jej dom

Fortuna Shakiry. Wyśpiewała sobie potężny majątek

Im ktoś jest bardziej popularny, tym bardziej fani zastanawiają się, ile środków udało mu się uzbierać dzięki tej sławie. Portal CelebrityNetWorth przychodzi z odsieczą. Strona specjalizuje się w obliczaniu majątków największych światowych gwiazd. Analizował już zarobki Taylor Swift czy Travisa Scotta. Ostatnio postanowił sprawdzić, jak mają się finanse Shakiry. Według ich wyliczeń piosenkarka mogła zgromadzić na kontach nawet 300 milionów dolarów. Robi wrażenie. Skąd wzięła się taka kwota? Shakira jest jedną z popularniejszych współczesnych piosenkarek, a jej kariera trwa już blisko 30 lat. Obecnie liczba sprzedanych przez nią albumów i singli wynosi 125 milionów. Jest najczęściej odtwarzaną latynoską artystą na Spotify i jedną z trzech kobiet, które mają dwa teledyski z dwumiliardowymi wyświetleniami na Youtube. To wszystko sprawia, że na jej konto wpływają fundusze nie tylko ze sprzedaży płyt, ale także z tantiemów.

Shakira i Gerard Pique już dzielą gigantyczny majątek. Będą walczyć też o dzieci

Shakira posiada miliony na swoim koncie

Jednak okazuje się, że nie tylko talent muzyczny doprowadził Shakirę do miejsca, w którym jest teraz. Piosenkarka występowała również w amerykańskiej telewizji. W czwartym i szóstym sezonie talent show "The Voice" pojawiła się w roli jurorki. W 2012 roku magazyn "The Hollywood Reporter" donosił, że Shakira miała zgarnąć 12 milionów dolarów za jeden sezon programu. Zasiadała również w jury programu "Dancing With Myself", gdzie była jedną z najlepiej opłacanych gwiazd. Shakira poza światłami reflektorów prowadzi poza tym różne biznesy . W przeszłości angażowała się w przemysł bieliźniarski i razem z marką Parade Underwar, zajmującą się recyklingiem ubrań, wprowadziła na rynek własną kolekcję. Nawiązała również krótki romans z branżą perfumową, bo wypuściła kilka zapachów sygnowanych swoim nazwiskiem. Wszystkie są cały czas w sprzedaży. Poza tym współpracowała również z firmą zabawkową Fisher Price i w 2015 roku w sklepach pojawiła się specjalna seria zabawek. Jednak największe wrażenie robią jej nieruchomości. Gwiazda ma posiadłości w wielu krajach, m.in. w Miami, Urugwaju czy na Bahamach. Kolumbijska piosenkarka założyła również Pies Descaloz, która pomaga dzieciom i młodzieży w dostępie do edukacji.

Shakira reaguje na plotki o romansie z Tomem Cruisem

W 2021 roku nad majątkiem Shakiry zawisły jednak czarne chmury. Piosenkarka została wówczas oskarżana przez hiszpańską prokuraturę o unikanie płacenia podatku dochodowego. Chodziło o kwotę ponad 14 milionów euro (70 milionów złotych). Tłumaczyła się wówczas tym, że tak naprawdę nie przebywała w tym czasie w Barcelonie, co zwolniłoby ją z opłat. Jej zespół prasowy informował również media, że gwiazda zawsze dopełniała swoich obowiązków podatkowych. Obecnie, po tym jak Shakira odrzuciła ofertę prokuratury, w tej sprawie przygotowywany jest proces.