15 maja w studiu "Szkła kontaktowego" dyskutowano o kobietach i o tym, jak postrzega je Prawo i Sprawiedliwość. Przyczynkiem do takiej rozmowy była wypowiedź Mateusza Morawieckiego, który zapowiadał, że nadchodzi "czas kobiet". Premier zapewniał też, że gdyby miał do wyboru zatrudnić mężczyznę czy kobietę, którzy posiadają takie same kwalifikacje, wybrałby właśnie przedstawicielkę płci pięknej, bo ta potrafiłaby zarządzać w sytuacjach kryzysowych. Podczas emisji programu dla kontrastu zacytowano także transfobiczne "żarty" Jarosława Kaczyńskiego, który kpił z tego, czy ktoś "był mężczyzną, a teraz jest kobietą" oraz że "on by to badał". Na podobny żenujący "żart" zdecydował się obecny w studiu Krzysztof Daukszewicz. Zrobiło się naprawdę niezręcznie.

Niesmaczny i żenujący "żart" w "Szkle kontaktowym"

Na sam koniec "Szkła kontaktowego" pojawił się Piotr Jacoń, który miał zapowiedzieć wiadomości. Nim zabrał głos, łącząc się ze studiem, współprowadzący "Szkło" Krzysztof Daukszewicz postanowił "zażartować" z dziennikarza i rzucił : "A jakiej płci on dzisiaj jest?". Jacoń usłyszał niewybredny komentarz, spuścił głowę, ciężko westchnął i krótko zapowiedział wiadomości. Jego niewesołą, delikatnie mówiąc, minę dostrzegł Tomasz Sianecki, który krótko skomentował sytuację, mówiąc: "Jakiś taki strasznie zasadniczy był pan Piotr".

Na tym nie koniec, bo Daukszewicz myśląc, że program się zakończył, a mikrofony zostały wyłączone, pokusił się o autorefleksję. Tą jednak podzielił się, używając wulgarnego języka. "Chyba ja pier***nąłem głupotę - powiedział. Nie musimy chyba dodawać, że wszystko się nagrało, a widzowie przysłuchiwali się sytuacji.

Piotr Jacoń ma transpłciową córkę

Przypomnijmy, że w 2021 roku Piotr Jacoń poinformował, że ma transpłciową córkę. Później w podcaście Kamila Balei "Tato, no weź!" dla Radia Złote Przeboje wspomniał, jak wyglądały pierwsze spotkania z Wiktorią po jej coming oucie. "Pamiętam, że po jednej z pierwszych wizyt po wyoutowaniu ja nie rozumiałem, co ona do mnie mówi. "O co ci chodzi", "przecież nie używamy tego imienia", "to jest prawda o nas, kawałek naszej historii". Z rok, półtora musiało mi zająć - wyznał. Więcej na ten temat TUTAJ.