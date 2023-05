Hollywood przygotowuje się do premiery nowego filmu Justina Baldoni "It Ends With Us". Będzie to ekranizacja bestsellerowej powieści Colleen Hoover o tym samym tytule. Główną rolę otrzymała Blake Lively. Na opublikowanych niedawno zdjęciach z planu pokazano, jaką metamorfozę przeszła aktorka na potrzeby produkcji.

Rudowłosa Blake Lively. Na planie "This ends with us" jest nie do poznania

Kariera aktorska naturalnie wiąże się z tym, że często trzeba zmieniać swój wizerunek. Hollywood zna już historie naprawdę spektakularnych przemian. Za ich niekwestionowanych mistrzów uznaje się takich aktorów jak Matthew McConaughey czy Tilda Swinton, których niekiedy trudno rozpoznać na ekranie. Jednak nie zawsze potrzebna jest bardzo wymagająca metamorfoza - czasem nawet lekka zmiana potrafi wprawić fanów w osłupienie.

Tak jest w przypadku Blake Lively. Żona Ryana Reynoldsa znana jest ze swoich pięknych, długich blond włosów. Kobieta rzadko zmienia fryzurę. Dlatego, kiedy w sieci pojawiły się zdjęcia z planu "It Ends With Us" w sieci zawrzało. Aktorka na potrzeby produkcji zaprezentowała się w długich, rudawych włosach, sięgających jej niemal do połowy pleców. Charakteryzację uzupełniono różową kurtką i długą, brązową spódnicą. Gwiazda nijak nie przypominała tego, jak widzimy ją na co dzień w mediach społecznościowych. Poznaliście ją?

Prócz Lively na planie pojawili się też inni aktorzy z tej produkcji. Chociaż do premiery coraz bliżej, to nie znamy jeszcze całej obsady. Za to w Nowym Jorku, gdzie właśnie kręcą "It Ends With Us" obok żony Ryana Reynoldsa dostrzec możemy Justina Baldoni. Mężczyzna jest nie tylko odtwórcą jednej z ważniejszych ról w filmie, ale także reżyserem całej produkcji. W jego przypadku jednak nietrudno go rozpoznać na zdjęciach, ponieważ jego charakteryzacja nie była aż tak wymagająca.

"It Ends With Us" - szykuje się hollywoodzki hit?

"It Ends With Us" to książka bestsellerowej pisarki amerykańskiej - Colleen Hoover i utrzymywana jest w gatunku romansu, powieści obyczajowej czy tzw. new adult. Prawie każda jej powieść cieszy się szerokim zainteresowaniem i zbiera pozytywne opinie krytyków. Nic więc dziwnego, że Hollywood zainteresowało się ekranizacją jednej z nich. W "It Ends With Us" śledzimy losy Lily i jej romantycznych rozterek, która będzie musiała wybrać między swoim byłym partnerem a przystojnym neurochirurgiem. To właśnie tego drugiego zagra w filmie Justin Baldoni. W produkcji będziemy mogli zobaczyć również Jenny Slate. Aktorka niedawno pojawiła się w oscarowym hicie "Wszystko wszędzie naraz". Tym razem wcieli się w jedną z drugoplanowych ról.