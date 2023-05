Brytyjska rodzina królewska chętnie odwiedza Polskę. Tym razem - kilka dni po koronacji króla Karola III - nasz kraj odwiedził George Windsor, kuzyn nowego władcy Wielkiej Brytanii i Zjednoczonego Królestwa. Następca księcia Kentu przekazał do zbiorów Biblioteki Narodowej cenny szesnastowieczny starodruk. Mowa o książce "L'histoire de Primaleon de Grece" Francisco Vázqueza. Pierwotnie należała ona w XVIII w. do pierwszej polskiej Biblioteki Narodowej, otwartej w Warszawie w 1747 r. przez Józefa i Andrzeja Załuskich. "To książka z 1572 roku związana z historią raczej Hiszpanii niż Polski, ale fakt, że przebywała w polskiej Bibliotece Narodowej, jednej z najstarszych na świecie, ale także największej w Europie w XVIII wieku, to ślad w jak niezwykłe miejsca trafiły egzemplarze tej biblioteki, którą Katarzyna II - caryca Rosji - nakazała po trzecim rozbiorze Polski wywieźć do Sankt Petersburga" - powiedział dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.

Członek brytyjskiej rodziny królewskiej w Polsce

George Windsor jest znanym angielskim filantropem. Najstarszy syn Edwarda, księcia Kentu jest obecnie czterdziesty pierwszy w linii sukcesji do brytyjskiego tronu. Hrabia z wykształcenia jest historykiem i zna nasz język. Związki jego bezpośrednich przodków z Polską sięgają dwudziestolecia międzywojennego - dziadek George'a Windsora i jego imiennik miał polskich przyjaciół pochodzących z rodziny Koziełł-Poklewskich, którym w czasie II wojny światowej udostępnił jedną ze swoich posiadłości. Jego wnuk nauczył się posługiwać językiem polskim i posiada sporą kolekcję polskich książek.

"To była historyczna chwila, jeden z rozproszonych obiektów wrócił do swojej biblioteki macierzystej. Polska Biblioteka Narodowa została otwarta 276 lat temu. To jedna z najstarszych bibliotek narodowych na świecie. W XVIII wieku książka "L’histoire de Primaleon de Grece" należała do jednej z największych wówczas bibliotek w Europie" - powiedział dyrektor Makowski. "Na ręce hrabiego George'a Windsora przekazuję wyrazy bardzo głębokiego podziękowania, wzruszenia" - dodał.