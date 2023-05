Allan Krupa postanowił przewietrzyć szafę i zrobić w niej wiosenne porządki. Przy okazji uznał, że to doskonała okazja, by nieco zarobić. W duchu zero waste dał drugie życie starym ubraniom i wystawił je na sprzedaż. Oto, czego się pozbywa.

Zobacz wideo Leon Myszkowski nie rozumie porównań do Allana Krupy: Jesteśmy do siebie w żadnym aspekcie niepodobni

Allan Krupa sprzedaje swoje używane ubrania

Coraz więcej osób decyduje się sprzedawać swoje stare ubrania i kupować inne z drugiej ręki. To nie tylko ekonomiczne, ale też ekologiczne. Na portalach, na których można nabyć takie ubrania i dodatki nie brakuje też perełek, których w sklepach już się nie kupi. Swoją garderobę sprzedawała jakiś czas temu Doda (chciała sprzedać też znalezioną na dnie szafy pamiątkę po Nergalu). Starszych ubrań pozbywały się również Maja Bohosiewicz, Sara Boruc czy Natalia Siwiec (więcej na ten temat TUTAJ). Teraz do tego grona dołączył Allan Krupa. Syn Edyty Górniak na popularnej platformie wycenił swoje bluzy, buty, T-shirty czy dresy. Czy jest drogo? To zależy.

Młody wokalista zaszalał i sprzedaje m.in. czarną bluzę z serii Philipp Plein Homme za, bagatela, 2800 złotych. O ile bluza wygląda na niezniszczoną, to nie można tego powiedzieć o oferowanych przez syna diwy butach Nike Air Force 1 "Duckboot". Za te Allan chce zgarnąć 170 zł. Co jeszcze sprzedaje? Nike SB Dunk High "Cork" z 2015 roku. Tu cena też powala, bo za te trzeba zapłacić 1820 zł. Młody raper pozbywa się ich, bo były za małe. Co ciekawe zapewnia jednak, ze były wygodne.

Buty zostały zakupione w 2015 roku w Kalifornii w sklepie "SoleStage". Jest to wyjątkowa para, nie tylko ze względu na niepowtarzalny wygląd i materiał ich wykonania, lecz również dlatego, że zostały one wypuszczone do sprzedaży w ograniczonej liczbie, co daje im też wartość kolekcjonerską. Były przez pół roku sporadycznie noszone, lecz potem przez za mały rozmiar wyładowały w szafie. Do dziś para nie posiada zdecydowanych defektów wizualnych, poza paroma zaznaczonymi na zdjęciach. Nosi się je zdecydowanie wygodnie - czytamy.

Allan Krupa sprzedaje ubrania Fot. EXOTICDOG/Vinted

Do tego koszulka Supreme Vampirella Card TeeBlack za 220 zł, oraz dresy za 20 zł czy kąpielówki za jeszcze mniej, bo 15 zł. Myślicie, że uda mu się wszystko sprzedać? Zdjęcia wszystkich ubrań Allana Krupy znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.