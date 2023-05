Julia Wieniawa pojawiła się na premierze nowego serialu "Teściowie". Występuję w nim w roli Andżeliki, która w trakcie przygotowań do ślubu musi zmierzyć się z rodzicami swojego narzeczonego. Skłoniło to dziennikarza Faktu do zapytania aktorki o jej relację z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską, z której synem aktorka się spotykała.

Julia Wieniawa ciepło wspomina relację z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską

Julia Wieniawa przez dłuższy czas spotykała się z synem Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej - Antonim Królikowskim. Para po raz pierwszy pojawiła się wspólnie na czerwonym dywanie pod koniec stycznia 2017 roku. Jednak po dwóch latach się rozstali. Podczas trwania związku Julia Wieniawa często wypowiadała się w mediach na temat swojej teściowej, zapozowały również razem do zdjęcia na Instagramie aktorki. Czy po rozstaniu z jej synem kobiety nadal utrzymują dobre relacje?

Na premierze serialu "Teściowie" zapytał Wieniawę o to reporter z magazynu Fakt. Aktorka zdradziła, że pomimo zakończenia relacji z jej synem, Antonim Królikowskim, nadal się czasem widują. Wypowiadała się bardzo ciepło na temat swojej byłej-niedoszłej teściowej.

Słuchajcie, ja Małgosię bardzo lubię. Kontakt rzadki, ale bardzo miły mamy - zdradziła.

Co porabia teraz Julia Wieniawa?

Nie ma co ukrywać, że Wieniawa jest jedną z najbardziej rozchwytywanych gwiazd młodego pokolenia. Najczęściej możemy ją oglądać na ekranach - zarówno kinowych, jak i srebrnych - gdzie występuje w coraz większej ilości produkcji. Poza wspominanym wyżej serialem "Teściowie", który niedługo zadebiutował na platformie streamingowej Polsatu, wystąpiła ostatnio w filmie "Nie cudzołóż, nie kradnij" nakręconego dla Amazona.

Oprócz aktorstwa gwiazda spełnia się muzycznie. W latach 2015-2018 wydała kilka singli. W zeszłym roku natomiast udało jej się skomponować album. "Omamy" zadebiutowały również w wersji koncertowej podczas Orange Warsaw Festiwal. Pomimo pierwszej fali negatywnych komentarzy, ostatecznie krążek przypadł polskiej widowni do gustu.