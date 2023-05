Michał Koterski jest jednym z członków obsady spektaklu "Mayday 2", który w połowie maja był wystawiany w Wiedniu dla tamtejszej Polonii. Cała grupa grających w sztuce aktorów udała się więc do austriackiej stolicy, a na miejscu znaleźli czas nie tylko na obowiązki, ale też na zwiedzanie i zakup pamiątek. Koterskiemu bardzo zależało, aby drobne upominki przywieźć ukochanej Marceli i synowi. Niestety to właśnie torba aktora z prezentami dla bliskich okazała się atrakcyjnym łupem dla złodziei.

Misiek Koterski okradziony w hotelu. Skradzione przedmioty poniekąd odzyskał

O przykrym zajściu Koterski opowiedział w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl. Torbę z prezentami zostawił przy hotelowej recepcji, gdy czekał na pokój. Ktoś niestety zabrał przedmioty ze środka, a samą torbę zwrócił obsłudze. "Przykra sprawa to, co, się stało w hotelu w Wiedniu. Człowiek idzie na zakupy, kupuje słodycze dla dziecka, bluzeczki dla ukochanej i po prostu..." - stwierdził aktor. Dodał także, że skradzione pamiątki nie miały dużej wartości, dlatego nie zdecydował się zgłosić sprawy na policję. Wyjawił natomiast, że kradzieżą bardzo przejął się organizator wyjazdu i postanowił odkupić mu odebrane przez złodziei przedmioty.

Hotel nie podjął działań, ale organizatorzy wyjazdu bardzo się przejęli i dowiedziałem się, że dziś szukają tych rzeczy w Wiedniu, żeby mi odkupić. Mają już słodycze dla Frysia, teraz reszta. Trochę mi głupio, ale rzeczywiście bardzo się przejęli - wyznał.

Marcela Leszczak o kradzieży instagram.com/@marcelamargerita

Kradzieżą przejęła się również partnerka Koterskiego, która zabrała głos na InstaStories. Jak przyznała, mimo że łupem złodziei nie padły rzeczy o dużej wartości, zrobiło się jej przykro. Zdziwiła się także, że w hotelu nadal można zostać okradzionym. "Było to jedynie 150 euro, ale jeśli ktoś zna to uczucie, to wie, o czym piszę" - stwierdziła.

Koterski ściął się z Wojewódzkim

W mediach niedawno zrobiło się głośno o spięciu, do którego doszło między Miśkiem Koterskim a Kubą Wojewódzkim. Promujący swoją książkę "Michał Koterski. To już moje ostatnie życie" aktor w połowie kwietnia był gościem podcastu "WojewódzkiKędzierski", a rozmowa zeszła także na tematy z przeszłości. Dziennikarz zarzucił Koterskiemu, że w autobiografii pominął niektóre fakty. Z kolei aktor przypomniał sytuację, w której Wojewódzki miał rzekomo podebrać mu gościa z telewizyjnego programu.