Księżna Kate to niezaprzeczalna ikona stylu. Kobiety na całym świecie inspirują się jej kreacjami, podpatrują, jakie dodatki wybiera, stawiają na podobne uczesania. Okazuje się, że to ostatnie podpatrzyła u niej również Meghan Markle. Tylko spójrzcie, jak prezentowała się w Santa Barbara na spotkaniu z młodzieżą.

Zobacz wideo Wywiad Meghan i Harry'ego u Oprah Winfrey wstrząśnie rodziną królewską? Sekretny ślub, płeć drugiego dziecka i oskarżenia o rasizm

Meghan Markle w nowej fryzurze

Meghan Markle i książę Harry prowadzą fundację Archewell. W jej ramach 15 maja odwiedzili lokalną grupę młodzieżową AHA! Santa Barbara, by porozmawiać z nią o mediach społecznościowych i zdrowiu psychicznym. Wszystko dlatego, że maj jest Miesiącem Świadomości Zdrowia Psychicznego. Zdjęcia ze spotkania pojawiły się już na oficjalnej stronie fundacji. To, co zwraca uwagę, to nowa fryzura Meghan Markle. Amerykanka zwykle spina włosy w ciasny koński ogon albo rozpuszcza je i cieszy się idealnie prostymi kosmykami. Tym razem postanowiła ułożyć jedwabiste włosy w luźne fale. Dokładnie takie same, na jakie od lat stawia księżna Kate. Skopiowała więc ulubioną fryzurę szwagierki i wyglądała doskonale. Ponadto Markle postawiła na prostą czarną sukienkę, którą uzupełniała złota biżuteria. Do tego elegancki makijaż - tzw. przydymione oko, a na ustach szminka w odcieniu nude.

Na jeszcze luźniejszą stylizację zdecydował towarzyszący jej książę Harry. Arystokrata wskoczył w ciemne jeansy, koszulkę z długim rękawem, a do tego tenisówki. Na nadgarstkach księcia można było dostrzec bransoletki z koralików. Z kolei na szyi zawisł ciemny rzemyk. Jak widać po odejściu z rodziny królewskiej jeszcze bardziej podkreśla swój styl.

Nowa fryzura księżnej Kate

Przypomnijmy, że zgodnie z królewskim protokołem royalsi nie mogą farbować włosów na mocne, krzykliwe kolory. Niedopuszczalne jest także przefarbowanie włosów na blond. Księżna Kate znalazła jednak sposób, jak obejść pałacowe obostrzenia. Nie farbuje całych włosów na blond, ale mocno rozjaśnia kosmyki. W takiej odświeżonej bardzo eleganckiej fryzurze zadebiutowała tuż przed koronacją króla Karola III. Wyglądała przepięknie. Więcej na ten temat TUTAJ.