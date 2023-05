Jak to bywa w maju, trwa gorączka maturalna. Jest to też czas kiedy wiele gwiazd nachodzi refleksja dotycząca ich egzaminów dojrzałości. Tym razem padło na Klaudię El Dursi. Prowadzącą "Hotel Paradise" podczas wywiadu dla serwisu Party.pl zapytano ją o maturalne wspomnienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Edyta Zając ma konflikt z Klaudią El Dursi? "My się nawet nie znamy"

Nie pamięta czy zdawała matematykę. Klaudia El Dursi szczerze o maturze

Klaudia El Dursi to modelka i aktorka, która od początku stawiała na karierę w show-biznesie. Zaczynała jako modelka i wielokrotnie pojawiała się w zagranicznych wydaniach "Playboya". Dzięki temu właśnie dostrzegł ją Kuba Wojewódzki, a kobieta przez jakiś czas pracowała dla niego jako asystentka. Przełomem w jej karierze był jednak występ w "Top Model" - i to stąd polscy widzowie mogą ją głównie kojarzyć.

"Hotel Paradise: All Stars". Znamy kolejną uczestniczkę. Omal nie wygrała

W jednym z wywiadów El Dursi podzieliła się z fanami wspomnieniem z czasów, co działo się przed jej karierą w telewizji. Opowiedziała o swojej maturze. Gwiazda nie do końca pamięta swój egzamin dojrzałości, bo wyznała, że... nie wie nawet, czy zdawała matematykę. "Matematyka... A ja zdawałam już matematykę? Daj mi się zastanowić, czy ja zdawałam matematykę. Nie pamiętam" - zastanawiała się gwiazda. To zagubienie mogło wynikać stąd, że prawdopodobnie zdawała egzamin jeszcze przed powrotem tego przedmiotu do puli egzaminów obowiązkowych. Królowa nauk pojawiła się ponownie na maturze dopiero w 2010 roku. Prowadząca "Hotel Paradise" pochwaliła się za to, że matematyka nigdy nie była dla niej problemem. "Ja się nigdy nie bałam matematyki. Ja lubiłam nawet matematykę, więc nie pamiętam, czy zdawałam, ale gdybym zdawała, to nie byłoby to problemem" - wyznała.

Prowadząca "Hotel Paradise" poległa na zagadce matematycznej. Rozwiązalibyście ją?

Zachęcony tym wyznaniem dziennikarz postanowił zapytać się gwiazdy o rozwiązanie pewnej zagadki matematycznej. Uprzedził, że jest ona dość podchwytliwa. El Dursi jednak nie poszła ona za dobrze i nie potrafiła poprawnie odpowiedzieć na pytanie. "Ile razy można odjąć jeden od stu?" - zapytał. Modelka przez pewien czas zastanawiała się nad rozwiązaniem. "Sto razy? Nie poczekaj. To jest podchwytliwe" - zgadywała. Ostatecznie zdecydowała się odpowiedzieć: "Teoretycznie to można jednak nieskończoną ilość razy, tylko to potem będzie na minusie". Klaudia El Dursi wybrnęła jednak z uśmiechem i humorem z tego zakłopotania. "Ja stałam w kolejce po urodę, a nie po bystrość" - zażartowała.

Roksana Węgiel o mały włos spóźniła się na maturę. Pomógł jej ukochany

Prawie spóźniła się na egzamin. Klaudia El Dursi nie zdałaby matury?

Do wyznań na temat egzaminów dojrzałości, gwiazda dodała jeszcze anegdotkę o tym jak prawie by ich nie zdała. Ledwo zdążyła. "To było stresujące. Na jedną maturę prawie się spóźniłam" - opowiedziała. Gwiazda miała dotrzeć w ostatniej chwili. "To był limit jakiś 30 sekund, minuty i już te arkusze miały iść w ruch. Wtedy byłby klops". Na szczęście prowadząca "Hotel Paradise" trafiła w odpowiednie miejsce i dzisiaj mogła powiedzieć dziennikarzowi: "Ale udało się, zdałam".