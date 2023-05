15 maja odbyła się XIV edycja gali Bizneswoman Roku, podczas której nagrodzono przedsiębiorczynie, liderki i liderów z Polski. Na miejscu zjawiła się cała plejada gwiazd. Jak zwykle postawili na bezbłędne stylizacje. Naszą uwagę zwróciło kilka z nich.

Aleksandra i Michał Żebrowscy

Tego wieczora na gali zjawili się Aleksandra i Michał Żebrowscy. Celebrytka postawiła na czarną sukienkę o dość interesującym wzorze. Dostrzegamy na niej morskie stworzenia. Uwagę zwraca spore rozcięcie, które wyeksponowało zgrabne nogi. Do tego żona aktora dobrała długi czarny sweter i buty na niskim obcasie. Z kolei Żebrowski klasycznie zaprezentował się w klasycznym granatowym garniturze i niebieskiej koszuli. Na nogach miał sztyblety.

gala xiv edycji bizneswoman roku KAPiF.pl / KAPIF.pl

Karolina Ferenstien-Kraśko

Z kolei Karolina Ferenstein-Kraśko wyglądała zjawiskowo. Na ściance mogliśmy ją oglądać w ciemnej midi z szeroką górą. Do tego dobrała czarne sandałki na szpilce i pasującą kopertówkę. Dopełnieniem stylizacji była delikatna biżuteria.

Karolina Ferenstien-Kraśko akpa

Aleksandra Domańska

Tego wieczora pierwszy raz od dawna na salonach pojawiła się Aleksandra Domańska. Aktorka nie tak dawno temu była w szpitalu, jednak najwidoczniej powoli wraca do siebie. Zaprezentowała się w komplecie garniturowym w cienkie paski, do którego dobrała apaszkę z kwiecistym motywem. Look dopełniły czarne buty z metalicznym szpicem.

Aleksandra Domańska akpa

Bartłomiej Topa z ukochaną

Podczas gali Bizneswoman Roku Bartłomiej Topa mógł liczyć na doborowe towarzystwo. Pojawił się z ukochaną Gabrielą Mierzwiak, która postawiła na zieloną maxi z wiązaniem w pasie. Do tego dobrała złotą torebkę oraz dosyć spore kolczyki. Z kolei aktor zaprezentował się w garniturowych spodniach w kratę i granatowym płaszczu. Pod spodem dostrzegamy białą koszulę.

Bartłomiej Topa akpa

Małgorzata Kożuchowska

Małgorzata Kożuchowska nie bez powodu jest uważana za jedną z najlepiej ubranych Polek. Tego wieczora mogliśmy ją podziwiać w niezwykle modnej i eleganckiej stylizacji. Postawiła na krótką marynarkę i luźne białe spodnie. Do tego dobrała delikatną biżuterię oraz torebkę YSL. Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

gala xiv edycji bizneswoman roku KAPiF.pl / KAPIF.pl