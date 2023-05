Odkąd Edward Miszczak zawitał w Polsacie, w mediach można przeczytać o tym, że zrobi ogromną rewolucję. Początkowo zwolnił Katarzynę Skrzynecką z "Twoja twarz brzmi znajomo", co spotkało się z ogromnym oburzeniem ze strony fanów formatu, a potem przeniósł część programów na pomniejsze kanały stacji. Ostatnio dużo mówi się też o kontrowersyjnych zmianach w "Nasz nowy dom", a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Do obsady "Pierwszej miłości" ma wrócić Mikołaj Krawczyk.

Edward Miszczak zapowiada kontynuację "Pierwszej miłości"

"Pierwsza miłość" jest jednym z flagowych seriali Polsatu, który zagościł na antenie w listopadzie 2004 roku. Od tego czasu cieszy się ogromną popularnością, a fani z ogromnym zaciekawieniem śledzą losy bohaterów mieszkających w Wadlewie i Wrocławiu. Według naszego informatora Edward Miszczak jest zachwycony oglądalnością i ostatnio miał okazję porozmawiać z producentami i wspólnie uzgodnili, że będą kontynuować produkcję.

W zeszłym tygodniu było spotkanie producentów "Pierwszej miłości" z dyrektorem programowym Edwardem Miszczakiem. Były rozmowy o pomysłach na realizację nowej transzy. Podobno ceni on serial za obsadę i bohaterów, do których są przywiązani fani serialu oraz wie, że fani kochają Anetę Zając. Dlatego producenci mogą być spokojni o przyszłość "Pierwszej miłości" - mówi Plotkowi osoba z Polsatu.

Edward Miszczak planuje przywróć Mikołaja Krawczyka do "Pierwszej miłości"

Edward Miszczak zdaje sobie sprawę z tego, że fani "Pierwszej miłości" bardzo przywiązali się do obecnej obsady, jednak mimo to chciałby wprowadzić drobne zmiany. Mowa tutaj o przywróceniu Mikołaja Krawczyka, który wcielał się w rolę Pawła Krzyżanowskiego. Wątek jego postaci został jednak zakończony w 1918. odcinku, kiedy serialowa Marysia, którą gra Aneta Zając dowiedziała się, że ten zginął w katastrofie w Peru.

Jak co sezon rozmawiano, jak podkręcić emocje w serialu, zastanawiano się nad nowymi wątkami oraz przywróceniem intrygujących postaci, które zostały kiedyś odsunięte. I tak na planowaniu padło nazwisko Mikołaja Krawczyka. Ciekawe, co na to Aneta Zając… - dodaje nasz informator.

Warto tutaj przypomnieć, że Mikołaj Krawczyk i Aneta Zając byli ze sobą związani również prywatnie. Rozstali się jednak w 2012 roku w atmosferze skandalu. Łączy ich dwójka dzieci - Robert i Michał. Byli partnerzy, delikatnie mówiąc, się nie dogadują. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.