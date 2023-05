Przyszły król Karol III po raz pierwszy spotkał Camillę podczas meczu polo w 1970 roku. Między nimi szybko zaiskrzyło, ale relacje ostygły, gdy ówczesny książę zdecydował się wstąpić do marynarki wojennej. W 1973 roku Camilla poślubiła pułkownika Andrew Parker Bowlesa, z którym doczekała się dwójki dzieci. Romans między Karolem, a Camillą odrodził się w latach 80. i wpłynął na nieudane małżeństwo z księżną Dianą. Pobrali się w 2005 roku, ale nigdy nie doczekali się potomstwa. Jak mogłyby wyglądać królewskie dzieci? Z pomocą przychodzi nowa technologia.

Aplikacja wygenerowała obraz potencjalnych dzieci Karola i Camilli. Przenikliwe, królewskie spojrzenia

Pomimo wieloletniego związku Karol i Camilla nie doczekali się potomstwa. Wygenerowane komputerowo obrazy pokazują jednak, jak mogłyby wyglądać dzieci królewskiej pary. Aplikacja BabyGenerator stworzyła wizerunek potencjalnej córki i syna króla i królowej. Sztuczna inteligencja przeanalizowała rysy twarzy małżonków, żeby móc to przewidzieć. Dzieci na fotografiach wydają się być bardzo dystyngowane. Mają jasne włosy i prawdziwie przenikliwe spojrzenia. Dziewczynka ma brązowe oczy, ale syn już niebieskie.

Dzieci Karola i Camilli - symulacja komputerowa Fot. BabyGenerator/screen

Książę William już szykuje się na swoją koronację. Wie, co pozmienia

Król Karol ma dwóch synów. Jego relacje z dziećmi są dość skomplikowane

Przypomnijmy, że król Wielkiej Brytanii ma dwóch synów z małżeństwa z księżną Dianą. Znawcy rodziny królewskiej często podkreślają, że Karol ma z księciem Williamem kochającą relację, ale jednak z dużą dozą dystansu. Być może wynika to z faktu, że gdy następca tronu był mały, jego ojciec miał nieustanne kryzysy małżeńskie z Dianą. Z kolei relacje Karola z młodszym synem, księciem Harrym, są obecnie bardzo skomplikowane. Konflikt w rodzinie wybuchł, gdy książę Sussex postanowił zrezygnować z pełnienia oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej i wraz z żoną przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Ukochany wnuk Elżbiety II dolał oliwy do ognia udzielając wywiadu Oprah Winfrey, krytykując członków swojej rodziny, wreszcie wydając skandalizującą biografię "Ten drugi". Harry przyjął wprawdzie zaproszenie na koronację swojego ojca, ale uroczystość obserwował z tylnych rzędów, po czym pośpiesznie udał się na lotnisko i wyleciał z powrotem do Stanów Zjednoczonych.

