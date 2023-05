Izabella Scorupco należy do grona gwiazd, które układają sobie życie za granicą. Od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, skąd dzieli się relacją z hollywodzkiego życia, ale zdarza jej się pokazywać i te bardziej prywatne kadry. Na jej instagramowym koncie często goszczą dzieci - Julia i Jacob. Widać, że obydwoje wdali się w mamę. Tym razem to jej córka podzieliła się uroczym kadrem. Wszystko z okazji Dnia Matki.

Zobacz wideo Izabella Scorupco spadła ze sceny

Izabella Scorupco pozuje do zdjęcia z córką

14 maja w Stanach Zjednoczonych obchodzono Dzień Matki. Z tej okazji Julia Scorupco opublikowała zdjęcie z mamą, do którego zapozowały w podobnych stylizacjach. Izabella Scorupco miała na sobie ciemnojeansowe szerokie spodnie, które zestawiła z białym topem. Do tego dobrała pokaźny medalion na łańcuszku i okulary przeciwsłoneczne. Z kolei jej córka zaprezentowała się w nieco jaśniejszych jeansach oraz beżowej rozpinanej koszulce. Jej stylizację dopełniła delikatna biżuteria. Pociecha aktorki pokusiła się również o uroczy opis pod zdjęciem: "Najlepsza mama na świecie" - czytamy. Ona z kolei nie pozostała dłużna i odpowiedziała w komentarzu. "Kocham cię nieskończenie" - pisała Izabella Scorupco.

Izabella i Julia Scorupco wyglądają jak siostry

W komentarzach pod najnowszym zdjęciem Julii Scorupco natychmiast pojawiła się masa komentarzy. Fani zgodnie stwierdzili, że razem z mamą wyglądają przepięknie. "Śliczne kobiety", "Jesteście przepiękne", "Słodziaki" - czytamy. Inni z kolei pisali: "Jak siostry - obie przepiękne" - zauważyła jedna z internautek.

Córka Izabelli Scorupco skończyła studia

Izabella Scorupco chętnie dzieli się największymi osiągnięciami dzieci. Rok temu poinformowała fanów, że Julia skończyła studia na Uniwersytecie Kalifornijskim, z czego była bardzo dumna. "Mój skarbie. W końcu udało ci się skończyć studia. Klasa 2020 (ale w 2021)! Cóż za magiczny i emocjonalny dzień, tyle niesamowitych wspomnień po czterech ciężkich latach nauki. Jestem tak dumna, że nie jest to nawet do opisania. Gratulacje" - pisała Izabella Scorupco na Instagramie. Oprócz tego córka aktorki już dawno wkroczyła w pełnoletność. We wrześniu obchodziła 25 urodziny, które zorganizowała w swoim stylu. Julia kocha Szwecję i bardzo za nią tęskni, dlatego wprowadziła klimat ściśle powiązany z tym krajem. Zdjęcia z jej imprezy znajdziesz TUTAJ.