Dużymi krokami zbliża się 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Z okazji jubileuszu TVP postanowiła zwiększyć pulę na nagrody dla zwycięzców konkursu Premier aż do 100 tysięcy złotych. Najwidoczniej nie skusiło to wielu chętnych. Lista wykonawców złożona jest z mniej znanych, bądź też drugorzędnych artystów, którzy nie wiodą obecnie prymu w branży muzycznej. Skontaktowaliśmy się z Radkiem Kobiałko, który przez lata był reżyserem opolskich festiwali, a obecnie jest pomysłodawcą nagród Best Stream Awards. Kobiałko skrytykował imprezę w obecnym kształcie. Zaapelował też do prezydenta Opola.

Zobacz wideo Justyna Steczkowska robi przymiarki przed Opolem

Na liście wykonawców opolskich Premier brak wielkich gwiazd. Jest Brzozowski, Mezo i Mlynkova

W koncercie opolskich Premier 10 czerwca wystąpią: Rafał Brzozowski, Sara Chmiel i Gromee, Łukasz Drapała, Iwaneczko, Anastazja Maciąg, Mezo z Liberem, Seibert, Anna Sokołowska, Tulia z Haliną Młynkovą oraz Dominik Dudek. Radek Kobiałko tuż po ogłoszeniu listy uczestników festiwalowych Premier opublikował post w mediach społecznościowych. Stwierdził, że skład wykonawców jest wyjątkowo mizerny. W dodatku podkreślił, że TVP nie poinformowała, kto był w komisji, która wybierała piosenki do koncertu.

Pisowska, rządowa, telewizja opublikowała listę uczestników koncertu "Premiery", imprezy, która udawać zamierza znowu Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Ponieważ już naprawdę mało kto chce występować na tej imprezie, to skład wykonawców jest tak słaby, a większość z nich kompletnie nieznana, że TVPiS nawet nie chce przyznać, kto ich wybrał. A raczej przekupił, kusząc nagrodą w wysokości 100 tysięcy złotych. Skład komisji nieznany, więc musimy tylko przyjąć, że za tak tragiczny poziom odpowiadają organizatorzy, czyli Prezydent Opola i Prezes TVPiS. Co gorsza, w 60. rocznicę festiwalu opolskiego taka kompromitacja razi tym bardziej - napisał Radek Kobiałko na Facebooku.

Kurski "twarzą" opolskiego festiwalu? Osoby z produkcji zdradzają

Radek Kobiałko apeluje do prezydenta Opola: Wciąż masz szansę zachować się przyzwoicie

Radek Kobiałko zaapelował także do Arkadiusza Wiśniewskiego, prezydenta Opola, żeby zerwał sojusz z TVP i nie zgodził się na festiwal w obecnym kształcie. Przypomnijmy, że Wiśniewski zaprotestował już przeciw decyzjom stacji w 2017 roku. Wówczas czerwcowy termin festiwalu został odwołany, a ówczesny prezes Jacek Kurski zdecydował się na "przeniesienie festiwalu opolskiego do Kielc". Ostatecznie impreza odbyła się we wrześniu, chociaż bez udziału wielu artystów, którzy wcześniej postanowili ją zbojkotować.

Arku, piszę do Arkadiusza Wiśniewskiego, prezydenta Opola, wciąż masz szansę zachować się przyzwoicie, zrywając swój sojusz z TVPiS. Już raz, w 2017 roku, nie zabrakło ci odwagi, by razem z artystami zaprotestować przeciw czarnym listom i cenzurze w TVPiS i nie wpuściłeś ekip rządowej telewizji do amfiteatru, na który nie zasługiwali i nie zasługują. A przecież wtedy ta telewizja miała na sumieniu znacznie mniej niż teraz. Arku, nie wystarczy samo niechodzenie na wywiady do TVPiS, kiedy robisz z nimi największą imprezę propagandową w roku. I to w roku wyborczym kiedy władzy szczególnie zależy, by takimi wydarzeniami, jak podróbka festiwalu opolskiego właśnie, odurzać wyborców udawaniem, że wszystko jest ok, a miasto i artyści grają tak, jak telewizja im zagra. Organizując z nimi festiwal, legitymizujesz wszystkie ich działania. Niestety. Odwagi - czytamy.

Radek Kobiałko o Premierach 2023: Piosenkarka, którą na Instagramie obserwuje 355 osób. Brzozowski z odgrzewanym kotletem

Skontaktowaliśmy się z Radkiem Kobiałko i spytaliśmy go o ocenę składu tegorocznego koncertu Premier. Reżyser telewizyjny twierdzi, że większość popularnych artystów nie chce mieć teraz z opolskim festiwalem nic wspólnego. Zauważył, że większość wykonawców z listy nadaje się bardziej do koncertu Debiutów. Z kolei ci bardziej znani obecnie nie mają większego znaczenia na rynku muzycznym.

Premiery 2023, podróbki festiwalu opolskiego, jeśli w ogóle się odbędą, co nie jest wcale pewne, wypełnić mają w większości wykonawcy, którzy raczej powinni być w Debiutach. Mamy piątkę debiutujących uczestników programu "The Voice of Poland", którzy pewnie nie mogli odmówić, bo mają podpisane cyrografy z TVP. Piosenkarka, którą na Instagramie obserwuje 355 osób oraz zestaw obowiązkowy TVP, czyli Gromee i Rafał Brzozowski, który mógłby już sobie naprawdę odpuścić zajmowanie innym miejsca w każdym koncercie TVP. Zwłaszcza że zaśpiewa odgrzewanego kotleta z albumu z 2022 roku, który przeszedł bez echa. W tym zestawie jakiś poziom reprezentować mogą jedynie Halina Mlynkova i Tulia, ale też na zasadzie kredytu zaufania, bo nie znamy ich piosenek. A murowanymi kandydatami na wygraną są Mezo & Liber, którzy powrócili z wielu lat showbiznesowej hibernacji i może dlatego nie do końca wiedzą, gdzie wylądowali - powiedział Radek Kobiałko w rozmowie z Plotkiem.

Rafał Brzozowski Fot. KAPiF