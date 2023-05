Anna Mucha nie idzie z duchem czasu i nie korzysta z chmury do przechowywania danych. A przynajmniej nie robiła tego do tej pory, to znaczy do utraty telefonu wraz z całą jego zawartością. Niestety telefon został skradziony, a brak kopii zapasowych oznaczał stratę wielu wspomnień.

Anna Mucha okradziona. Straciła telefon z pikantnymi zdjęciami

Anna Mucha nie wspomniała na Instagramie, w jakich okolicznościach straciła telefon. Ofiarą kieszonkowca trafiły nie tylko wspomnienia, lecz także fotografie dzieci - w sumie kilka udokumentowanych aparatem lat. Aktorka przyznała, że nie korzystała nigdy z chmur do przechowywania danych ze względu na obawy, że zostanie ofiarą kradzieży.

Nie mam wielu swoich zdjęć. Gorzej, nie mam zdjęć dzieci. Głupio wyszło, bo nie robiłam im sesji, nie chcąc publikować ich wizerunków. A zdjęcia z prywatnej kolekcji były w telefonach, zamiast w chmurze w obawie, że ktoś się włamie. Któregoś dnia straciłam kilka lat wspomnień, bo trafiłam na kieszonkowca...

Aktorka straciła też fotki, które sama określa jako "pikantne". "Leżą teraz gdzieś na wysypisku elektrośmieci w Bangkoku... także jeśli ktoś się wybiera do Tajlandii, to podróż może się zwrócić!". Okazuje się, że Anna Mucha próbowała też skontaktować się ze złodziejami, jednak nic to nie dało: "Tych zdjęć żałuję bardzo... Pamiętam, jak próbowałam jeszcze skontaktować się ze złodziejami z nadzieją, że może 'wykupię' swoje rzeczy. Bezskutecznie". W kolejnych komentarzach doprecyzowała, że do kradzieży doszło kilka lat temu. Na szczęście część pikantnych zdjęć - w negliżu, topless, w bieliźnie - trafiła na Instagram. Tam bowiem Anna Mucha jako jedna z nielicznych polskich aktorek chętnie publikuje tego rodzaju wspomnienia. Zdjęć dzieci rzeczywiście jednak szkoda, bo są one nie do odzyskania i nie do zrobienia ponownie. Aktorka sama mówi, że telefon skradziono już kilka lat temu, dzieci zdążyły więc już mocno podrosnąć. ZOBACZ TEŻ: Anna Mucha przeżyła chwile grozy w pociągu. "Miała już rękę w mojej torbie".