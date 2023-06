Duet youtuberów - Wersow i Friz podzielili się z fanami szczęśliwą nowiną. Para powitała właśnie na świecie swoje pierwsze dziecko. Od razu posypały się gratulacje.

REKLAMA

Zobacz wideo Andziaks i Luka o ciąży Wersow

Weronika "Wersow" Sowa urodziła

Influencerka dość długo ukrywała ciążę przed światem, chociaż internauci już wcześniej podejrzewali, że dziewczyna sprytnie chowa brzuszek. Ukochana Friza ogłosiła, że spodziewa się dziecka w bardzo wyjątkowy sposób. Zrobiła to w teledysku do swojej piosenki "Ten jeden moment", w którym po raz pierwszy odsłoniła ciążowe krągłości. Co ciekawe, niedługo przed tym youtuber udzielił wywiadu, w którym wyznał, że "nie jest gotowy na bycie ojcem". Jako powód podał wtedy, że "ma montaż "Twoje pięć minut"". Jednak po tym, jak w końcu para pochwaliła się radosną nowiną, to przyznał, że powiedział to, aby media nie domyśliły się, że Wersow jest w ciąży.

Para youtuberów o narodzinach córki poinformowała w nietypowy sposób. 23 czerwca, w Dzień Ojca, na kanale Weroniki pojawił się filmik zatytułowany "Poznajcie imię naszej córki". Znalazły się w nim niepublikowane materiały z okresu ciąży influencerki. Na samym końcu nagranie znalazła się karta z napisem "Witaj na świecie, Maju".

Para zdradziła płeć dziecka jeszcze przed jego narodzinami. Wyprawili huczne "gender reveal party". W jego trakcie wystrzelono confetti - kolor miał symbolizować płeć. Kiedy w powietrze wyleciały różowe płatki, było już pewne, że będzie to dziewczynka. Teraz Wersow i Friz w końcu mogą cieszyć się upragnionym maleństwem. Redakcja Plotka gratuluje!

Wersow promienieje w Tajlandii. Nie wszyscy dowierzają, że urodzi dziewczynkę

Wersow i Friz. Jak narodził się związek youtuberów?

Weronika i Karol uchodzą za jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. W tym roku świętują piątą rocznicę związku. Poznali się kiedy Friz nie był jeszcze aż tak popularnym vlogerem, a Wersow studiowała prawo. Kiedy jednak youtuber pokazał ją po raz pierwszy na swoim kanale, wciąż była jeszcze nieśmiała i nieobyta z kamerą. Szybko nabrała pewności siebie.

Wersow pochwaliła się ujęciami z plaży. Pokazała ciążowe krągłości. "Cudownie"

Jednak w ich związku nie zawsze było kolorowo. Kryzys nastąpił, kiedy oboje musieli zostać w Stanach Zjednoczonych, dłużej niż planowali, ze względu na wybuch pandemii koronawirusa. Wówczas para zdecydowała się rozstać w wyniku narastających konfliktów. Ostatecznie wrócili do siebie jeszcze przed powrotem do Polski. W 2021 roku ogłosili zaręczyny, a niedługo potem pochwalili się zakupem wspólnego domu. Teraz doczekali się również pierwszego potomka.