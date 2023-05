Roksana Węgiel o mały włos spóźniła się na maturę. Pomógł jej ukochany

Mimo młodego wieku Roksana Węgiel wypracowała już sobie status gwiazdy, a jej karierę śledzą w Polsce dziesiątki fanów. Dla 18-latki ważna jest jednak nadal edukacja, a Roxie w tym roku podchodzi do egzaminów maturalnych. Dla młodej wokalistki, która zdawanie matur łączy z pracą, to nie lada wyzwanie. Jak sama opowiadała na InstaStories, mało brakowało, a spóźniłaby się na egzamin z języka polskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Wywiad z Roksaną Węgiel

Roksana Węgiel zdążyła na maturę dzięki ukochanemu. Kevin Mglej naprawił samochód

Połowa maja oznacza, że sezon maturalny jeszcze się nie skończył. Niektórzy tegoroczni maturzyści już czują powiew zbliżających się długich wakacji, a inni, jak Roksana Węgiel, zdawanie egzaminów łączą z innymi obowiązkami. 14 maja, dzień przed ustną maturą z języka polskiego, wokalistka grała koncert w Bełchatowie. Wydarzenie skończyło się dość późno, a Roxie jeszcze tego samego wieczoru musiała wrócić do rodzinnego Jasła, aby nazajutrz przystąpić do egzaminu. Pech chciał, że tuż za Bełchatowem Węgiel i jej ukochany Kevin Mglej złapali w samochodzie gumę.

Jesteśmy w jakieś wsi koło Bełchatowa, bo - uwaga, uwaga - przebiła nam się opona. Wracamy właśnie do Jasła, więc jeszcze cztery godziny trasy przed nami, bo jutro mam maturę z polskiego. Trzymajcie kciuki, żebym w ogóle zdążyła na nią - relacjonowała na InstaStories.

Roksana Węgiel instagram.com/@roxie_wegiel

Gdy doszło do awarii, zegar wskazywał już godzinę 23:00, czasu na dojazd do Jasła Roxie faktycznie nie miała zbyt wiele. Okazało się jednak, że chłopak wokalistki ma smykałkę do napraw samochodowych i poradził sobie z usterką. O północy zakochani byli już z powrotem w drodze do rodzinnej miejscowości Węgiel. "Udało się, jedziemy" - odetchnęła z ulgą Roxie.

Mąż Janachowskiej dorobił się na świecach. Tym zajmują się partnerzy celebrytek

Co Roksana Węgiel planuje po maturze?

W rozmowie z Plotkiem Węgiel przyznała, że na razie jej celem jest zdanie matury i chwilowo nie myśl o dalszej edukacji. Po skończeniu liceum i egzaminach planuje zrobić przerwę od nauki, ale nie wyklucza, że w przyszłości wybierze się na studia. "Być może kiedyś znajdę taki kierunek, który będzie mnie naprawdę interesował, bo jeśli będę chciała zrobić studia, to dlatego, żeby coś z nich wynieść i po prostu zrobić coś dla siebie" - wyznała.