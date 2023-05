W marcu tego roku rozpoczęła się trasa koncertowa Taylor Swift, która składa się w sumie z 52 występów w Stanach Zjednoczonych. Fani wokalistki, która poprzednio koncertowała jeszcze przed pandemią, na wydarzenia uderzają drzwiami i oknami, a frekwencja na stadionach jest olbrzymia. Mimo to Swift nawet ze sceny była w stanie zauważyć fankę, której działa się krzywda, i odpowiednio szybko zareagować.

Taylor Swift obroniła fankę przed agresywnym ochroniarzem

Do incydentu doszło w połowie maja podczas jednego z koncertów Taylor Swift odbywających się na stadionie Lincoln Financial Field w Filadelfii. Na nagraniu z występu, które trafiło do sieci, widać wokalistkę wykonującą utwór "Bad Blood". W tym samym czasie zdenerwowana Swift podeszła nagle do krawędzi sceny i wskazując na publiczność, zaczęła krzyczeć do mikrofonu w stronę tłumu. "Ona nic nie zrobiła! Hej, przestańcie. Dosyć tego!" - słychać na filmiku. Co ciekawe, wokalistka zdołała interweniować, nie przerywając trwającego występu.

Jak podaje billborad.com, Taylor Swift zareagowała, widząc, że jedną z kobiet bawiących się pod sceną zaczął szarpać agresywny ochroniarz. Filmik z koncertu gwiazdy stał się viralem w sieci, a na TikToku odezwała się kobieta, która twierdzi, że to jej dotyczyła sytuacja z filadelfijskiego występu wokalistki.

Taylor zauważyła, że dobrze się bawię, ale jemu [ochroniarzowi - red.] się to nie spodobało. Wyprowadzili go stamtąd, a potem zaoferowano nam darmowe bilety. Nic takiego się tam nie stało, po prostu grupa dziewczyn dobrze się bawiła - relacjonuje.

Taylor Swift jest w szóstej trasie koncertowej

Trwająca obecnie trasa Swift nazwana "Eras Tour" promuje cały dotychczasowy dorobek artystyczny gwiazdy. Na scenie można usłyszeć kawałki zarówno z jej starszych albumów, tych, które z powodu pandemii nie doczekały się oddzielnych tras koncertowych (wydanego w 2019 roku "Lover" oraz "Folklore" i "Evermore" z 2020 roku), a także najnowszego krążka "Midnights" z ubiegłego roku. "Eras Tour" rozpoczęła się w marcu tego roku i potrwa do 9 sierpnia.