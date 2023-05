Monika Goździalska szykuje się do premiery swojej książki, w której opowiada ciemnych stronach kariery w modelingu. Choć autorka zaznacza, że historia jest częściowo fabularyzowana, to jednocześnie nie ukrywa, że w wielu aspektach jest to oparta na faktach. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski zdradziła szczegóły tego, z czym muszą mierzyć się dziewczyny aspirujące do kariery w modelingu. Niektóre fragmenty są naprawdę wstrząsające.

Zobacz wideo "Mama powtarzała mi: wiecznie modelką nie będziesz, musisz mieć jakieś zaplecze"

Goździalska opowiada o mrocznych stronach modelingu

Świat mody zawsze wzbudzał szerokie zainteresowanie. Wielu zastanawia się, jak naprawdę wygląda luksusowe życie modelek. Monika Goździalska mogła tego zasmakować. Już jako nastolatka została zauważona przez pracowników agencji Eastern Models. Jej kariera szybko się rozwinęła. W 1999 roku została wybrana Twarzą Europy. Jednak po zajściu w nieplanowaną ciążę, wycofała się z życia publicznego. Dzisiaj ujawnia, że to luksusowe życie wcale nie było takie kolorowe.

Świat mody kusi blichtrem, ale pod tym błyszczącym płaszczykiem, często jest zgnilizna - mówi modelka.

Opowiedziała również o tych aspektach modelingu, o których już dawno jest głośno. Praca modelki wiąże się z utrzymywaniem szczupłej sylwetki. "Modelki mają sposoby, żeby ten głód zagłuszać, np. słynne jedzenie wacików nasączonych sokiem" - tłumaczyła. Jak wskazuje modelka, obsesyjne dbanie o figurę potrafi zrujnować psychikę. Taki tryb życia według niej odbija się również fatalnie na zdrowiu.

Dla wielu kobiet kariera zakończyła się tragicznie. Szokujące historie

Goździalska pokazuje też autentyczne przykłady historii, które nie mają szczęśliwego zakończenia. "Wiele aspirujących modelek przypłaciło swoje kariery zdrowiem czy nawet życiem" - mówi. Dodaje też, że wysoka presja sukcesu oraz frustracja wynikająca z jego braku przyczyniły się do tego, że wiele kobiet nie wytrzymało i popadło w narkotyki lub prostytucję. Jednym z bardziej wstrząsających momentów w książce jest historia Nadii. Dziewczynie podano pigułkę gwałtu, a następnie ją wykorzystano. W trakcie ucieczki poślizgnęła się na schodach. Przez wypadek porusza się na wózku inwalidzkim.

Autorka ujawnia, że mężczyźni, którzy obracali się w tym środowisku, często kuszą drogimi prezentami czy nawet kupnem mieszkania. W zamian oczekują "tylko" dobrej zabawy. Nie trwa to jednak długo. "Modelka ma określony okres przydatności. Po pewnym czasie jej miejsce zajmie kolejna" - wyznaje Goździalska. W wywiadzie pojawia się również wątek modelek z Dubaju, o których jakiś czas temu było dosyć głośno. Monika Goździalska również podzieliła się swoją wiedzą na ten temat legend, które urosły wokół tego tematu: "Wiele z tych legend nawet w połowie nie oddaje rzeczywistości! Prawda jest jeszcze gorsza niż w tych anegdotach". Na koniec modelka zapowiedziała, że szykuje się ekranizacja jej książki.