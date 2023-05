Jennifer Aniston długi czas opierała się aktywnej działalności w sieci. Jednak wraz z upływem lat oraz oddziaływaniu mediów społecznościowych na rzeczywistość i styl życia, skusiła się i założyła konto na Instagramie. Najpierw jej publikacje były dość ostrożne. Dzieliła się jedynie relacjami z planów nagraniowych. Później zamarzyła jej się własna marka, którą zaczęła promować. Wśród opublikowanych zdjęć możemy zobaczyć Jennifer Aniston w naturalnej odsłonie. Zobaczcie, jak aktorka prezentuje się bez makijażu.

Zobacz wideo Jak wyglądają celebrytki bez makijażu? Oto porównanie do wersji w make-upie

Olśniewająca Jennifer Aniston na zdjęciu bez makijażu

Jennifer Aniston jest światowej sławy aktorką. Wystąpiła w różnorodnych międzynarodowych produkcjach m.in. "Zabójczy rejs", "Żona na niby" czy "Millerowie". Gwiazda cały czas aktywnie działa zawodowo. Na Instagramie często pokazuje się w naturalnej odsłonie bez makijażu oraz popularnych filtrów upiększających.

Jakiś czas temu aktorka podzieliła się dość prywatnym zdjęciem. Jennifer Aniston pozuje owinięta w biały ręcznik i stroi zabawne miny do obiektywu. Z udostępnionej fotografii możemy wywnioskować, że jej cera prezentuje się nienagannie i jest w doskonałym stanie. Nie da się ukryć, że jej skóra jest bardzo zadbana i świetlista.

Warto zwrócić również uwagę na włosy aktorki. Na co dzień Jennifer Aniston stawia na idealnie prostą fryzurę. Wygląda na to, że świeżo po kąpieli jej włosy nasiąknięte wilgocią mają tendencję do kręcenia się. Opublikowana fotografia przypadła do gustu fanom. W komentarzach posypały się same komplementy. "Cokolwiek robisz, jesteś oszałamiająca!" - czytamy pod postem.

Jennifer Aniston nie jest jedyna. Jennifer Lopez w wersji sauté wygląda fenomenalnie

Jennifer Aniston nie jest jedyną gwiazdą, która promuje naturalność. Do tego grona możemy również zaliczyć Lady Gagę, Salmę Hayek czy Jennifer Lopez. Ta ostatnia jakiś czas temu opublikowała nagranie prosto z łazienki, gdzie mogliśmy zobaczyć ją bez grama makijażu na twarzy. Trzeba przyznać, że w takiej odsłonie prezentuje się fenomenalnie. Jej cera jest wręcz perfekcyjnie gładka. Jennifer Lopez niejednokrotnie wspominała, że na stan jej skóry wpływają zdrowe żywienie oraz regularna aktywność fizyczna. Zobacz też: Roksana Węgiel zdradza, jak spędza czas z ukochanym i jego synem. Pokazała zdjęcie. "Tak się kończą wyjścia".