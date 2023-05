Demi Moore skończy w listopadzie 61 lat. Znana hollywoodzka aktorka może pochwalić się nie tylko wielkim dorobkiem filmowym, ale tym, że czas jest dla niej wyjątkowo łaskawy. Widać to chociażby na nowych zdjęciach, które zamieściła. Patrząc na nie, aż trudno uwierzyć, że jest na "emeryturze".

Zobacz wideo Demi Moore w zwiastunie serialu "Nowy wspaniały świat". To ekranizacja jednej z najlepszych antyutopii

Demi Moore poprawia urodę

O swoim świetnym wyglądzie Demi Moore opowiadała kilka lat temu. Wtedy to przyznała, że z medycyną estetyczną jest za pan brat, ale denerwują ją mity na temat tego, co sobie poprawiła. "Zoperowałam sobie coś, ale nie było to związane z moją twarzą. Może któregoś dnia pójdę pod nóż. Strasznie mnie irytuje to, jak nieustannie ludzie starają mi się wmówić, ile pieniędzy wydałam już na operacje plastyczne" - powiedziała i dodała, że nie zawsze się akceptowała. "Miałam w stosunku do swojego ciała relację miłość-nienawiść. Dzisiaj znajduję się w miejscu, w którym jest duża akceptacja własnego ciała. To odnosi się nie tylko do wagi, ale do wszystkich rzeczy, które następują wraz ze starzeniem" - wyznała aktorka w wywiadzie dla "Harper's Bazaar" w 2012 roku.

Demi Moore chwali się figurą

Demi Moore 14 maja obchodziła w Ameryce Dzień Matki. Z tej okazji zamieściła zdjęcie z wnuczką oraz córki Rumer, gdy była w ciąży. Na jednym z nich widać, że czas jest dla niej łaskawy, bo aktorka pozuje w bikini jak za czasów świetności swojej kariery. Fani w komentarzach nie ukrywali zachwytów nad tym widokiem. "Podpisałaś pakt z diabłem?"; "Co robisz, że tak świetnie wyglądasz", "Nie wierzę, że jesteś babcią" - można przeczytać pod fotografią.

Córki Demi Moore eksponuje ciążowy brzuch na pokazie Versace

Będąc w ciąży, Demi Moore zgodziła się na sesję okładkową do jednego z amerykańskich magazynów. Dziś by jej nie powtórzyła. "Doskonale pamiętam tę sesję" - wspominała w rozmowie z Naomi Campbell w prowadzonym przez modelkę programie "No Filter". "Rozumiem, jaki ta okładka miała wpływ na świat, na kobiety. Jednak w tamtym czasie zrobiłam to przede wszystkim dla siebie, chciałam być sobą, nikogo nie udawać" - wyjaśniła aktorka. Dodała, że choć zdawała sobie sprawę z mocy rażenia tej sesji, o jej sile przekonała się dopiero z perspektywy czasu i dziś z łezką w oku patrzy na efekty.