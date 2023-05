Katarzyna Bosacka na co dzień zajmuje się propogowaniem zdrowych nawyków żywieniowych wśród Polaków, a także ujawnia zabiegi marketingowe, które stosują różne marki. Jakiś czas temu oceniła sklepowe żurki, a także wyraziła swoje przerażenie ceną chipsów. Taka tematyka dominuje na jej Instagramie, jednak co jakiś czas pojawiają się bardziej prywatne wpisy. Pod koniec kwietnia Bosacka świętowała 26. rocznicę ślubu, a jakiś czas temu pochwaliła się łazienką w swoim mieszkaniu.

Katarzyna Bosacka pokazała łazienkę

Katarzyna Bosacka jest szczęśliwą żoną Marcina Bosackiego, który był senatorem RP w Kanadzie. Razem wychowują czwórkę dzieci. Rodzina ma kilka posiadłości, w tym dom pod Poznaniem, jednak nie mieszkają tam na stałe. Dziennikarka pod koniec kwietnia udostępniła na swoim profilu na Instagramie zdjęcie łazienki. Nie wiadomo jednak, z którego jej mieszkania pochodzi, ale możemy zobaczyć, jak ją urządziła.

W pomieszczeniu dominują jasne barwy. Na ścianie, przy której stoi drewniana szafka, znalazła się sztukateria. Nad nią wisi okrągłe lustro w ciemnej oprawie. Obok zamontowano czarne kinkiety ze szklanymi kloszami. Armatura jest w kolorze chromu. W części mokrej, gdzie znajduje się wanna oraz zestaw prysznicowy, ułożono płytki. Okazuje się, że pochodzą ze specjalnej kolekcji zaprojektowanej przez Macieja Zienia. Zdjęcia pomieszczenia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Elegancja, szyk, uniwersalne kolory i ponadczasowe wzory – tak właśnie wygląda łazienka w moim mieszkaniu - napisała Katarzyna Bosacka.

Łazienka Katarzyny Bosackiej nie wszystkim się podoba

Post dziennikarki, który jest tekstem reklamowym i sponsorowanym, spotkał się z mieszanymi uczuciami. Niektórzy zarzucają Katarzynie Bosackiej, że reklamuje płytki, na które nie stać "średnio zarabiających", a także "zalecają" jej, "żeby skupiała się na kontencie śmieciowego jedzenia, a nie płytek do łazienki". Jednak inni skupili się na ocenie pomieszczenia. Pojawiają się takie opinie: "Trochę przypomina hotelowy styl, ale co kto lubi", "Przepiękna łazienka, pani Kasiu", "Łazienka z klimatem". A wy co uważacie?