Blanka wyśpiewała piosenką "Solo" 19. miejsce w finale tegorocznej Eurowizji. Polska reprezentantka po powrocie do Polski zdążyła udzielić pierwszych wywiadów. W jednym z nich przyznała, że nie potrafi powiedzieć, który z jej eurowizyjnych występów uważa za lepszy. Co ciekawe, ma też mieszane uczucia do efektów specjalnych, które towarzyszyły jej na scenie.

Występ Blanki na Eurowizji, a szczególnie dodane do niego efekty specjalne, które można było zobaczyć, oglądając jej występ w telewizji, wzbudził też zaskoczenie nie tylko wśród internautów, ale u samej zainteresowanej. "Ja miałam różne, mieszane uczucia, natomiast cieszę się, że wyszło tak, jak wyszło" - powiedziała piosenkarka w wywiadzie dla Pomponika.

Blanka o występie na Eurowizji

Blanka nie ukrywa, że jest dumna z wyniku, jaki osiągnęła w konkursie Eurowizji. Tym bardziej, że jej piosenka spodobała się fanom festiwalu. "Cześć kochani, chcę wam z całego serca podziękować za wsparcie, za wszystkie głosy. Mamy ósme miejsce w televotingu, to jest, uważam ogromny sukces i bardzo wam za to wszystko dziękuję. Wysyłam moc buziaków z autokaru 'Solo'" - mówiła kilka godzin po występie.

Miała wsparcie

Kciuki za Blankę trzymała też Honorata Skarbek, czyli była dziewczyna Smolastego, z którym swego czasu była też związana sama Blanka. "Oczywiście, że trzymałam kciuki za Blankę, bo przede wszystkim podziwiam ją za siłę w walce z tą całą presją i nagonką, która przede wszystkim wywodzi się z naszego kraju. Warto skupić się na pozytywach, a nie na ciągłym doszukiwaniu się minusów i czekaniu na najmniejsze potknięcie" - zauważyła Honorata Skarbek w rozmowie z Plotkiem. Piosenkarka przyznała też, że Blanka przygotowała na Eurowizję świetną piosenkę. Od razu wpada w ucho i cały czas nuci się ją pod nosem. Dodatkowo uważa, że jest ona piękną dziewczyną, która ma wiele talentów i ciężko przejść obok niej obojętnie. Wróży jej karierę. "Według mnie nasza reprezentantka ma przygotowaną wpadającą w ucho piosenkę, która przez cały dzień nie wychodzi z głowy, bosko wygląda, świetnie tańczy, płynnie posługuje się językiem angielskim. Z czasem na pewno zdobędzie większe doświadczenie sceniczne podczas występów na żywo, bo myślę, że ambicji jej nie brakuje" - mówiła Honorata Skarbek w rozmowie z Plotkiem.