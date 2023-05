Magdalena Narożna wraz z zespołem Piękni i Młodzi od 2012 roku podbija scenę disco polo. Zespół tworzyła z mężem Dawidem Narożnym, ale po siedmiu latach miłości para postanowiła się rozstać. W 2019 roku poinformowali o rozwodzie, co całkowicie wstrząsnęło fanami, którzy obawiali się, że wpłynie to na losy zespołu. Byli małżonkowie szybko weszli w nowe związki i wyglądało na to, że potrafią oddzielić życie prywatne od zawodowego, ale po jednym z koncertów między parami doszło do ostrej bójki. W konsekwencji Dawid Narożny ostatecznie opuścił zespół. Ich drogi nie rozeszły się całkowicie, bo Magdalena i Dawid mają córkę. Gabrysia przyszła na świat w 2011 roku. Jak teraz wygląda? Wokalistka właśnie udostępniła zdjęcie z dziewczynką.

Zobacz wideo Magda Narożna zachwycona talentem córki: Ma lepszy głos niż ja

Magdalena Narożna pokazała córkę. "Moja największa duma"

Magdalena Narożna aktualnie związana jest z Krzysztofem Byniakiem, którego zna jeszcze ze szkoły. Dawid Narożny w 2021 wziął ślub z nową partnerką Joanną i para doczekała się dziecka. Mają razem syna Marcela. Magdalena i Dawid naprzemiennie wychowują córkę Gabrysię. Co słychać u dziewczynki? Niedługo przerośnie mamę. Wokalistka właśnie udostępniła najnowsze zdjęcie ze swoją pociechą. "Moja największa duma i zarazem sukces życiowy. Niedawno była taka malutka, a za chwile mnie przerośnie!" - napisała Magdalena Narożna na Instagramie. Jak się okazuje, fani wokalistki widzą w Gabrysi podobieństwo do obojga rodziców. "Gabi bardzo podobna do taty", "Córcia czysty Dawid", "Wyglądacie jak siostry. Piękne zdjęcia" - czytamy w komentarzach.

Medialna wojna byłych małżonków. Wszystko zaczęło się od awantury w sylwestra

Magdalena Narożna i Dawid Narożny po rozstaniu długo toczyli medialną wojnę i wzajemnie oczerniali się w mediach. To właśnie ich córka Gabrysia była powodem najbardziej spektakularnej kłótni pary w sylwestra, której konsekwencją było odejście z zespołu Dawida Narożnego. Mężczyzna udokumentował sytuację na nagraniu, które później zostało upublicznione przez "Fakt". W materiale widać świętującą Nowy Rok Magdalenę Narożną, która tego dnia miała opiekować się córką. Gdy mężczyzna zapytał, gdzie jest dziewczynka, usłyszał od byłej partnerki nerwową reakcję: "Dziecko jest pod moją opieką, gdy było pod twoją, to ja się nie interesowałam, więc wyp*******j stąd" - odpowiedziała podczas pamiętnej nocy wokalistka. Całe nagranie zobaczycie tutaj. Tak właśnie zaczęła się kłótnia byłych partnerów, która wywołała głośny skandal w mediach. Jak donosi "Fakt" w konsekwencji agresywnych przepychanek nowa partnerka Dawida Narożnego doznała nawet urazy żuchwy. "Właśnie wróciłam z SOR-u. Zostałam pobita przez tego delikwenta. Jestem czwartą osobą pobitą przez tego kryminalistę. Koniec z ukrywaniem waszych występów. Widzimy się w sądzie" - napisała kobieta po feralnej nocy. Z kolei z relacji portalu Pudelek.pl wiadomo, że Magdalena Narożna także podjęła kroki prawne. "Jadę złożyć zawiadomienie na komendę. Pracuję nad sprawą ze swoimi prawnikami" - powiedziała wokalistka. Po tej sytuacji zespół Piękni i Młodzi wydał oświadczenie, że Dawid Narożny oficjalnie zostaje wykluczony z grupy. Mężczyzna nie zamierzał tak łatwo odpuścić. Ostatecznie jednak Dawid Narożny odszedł z formacji i kontynuuje karierę z nowym zespołem o tej samej nazwie.

Wygląda na to, że para nadal nie jest w najlepszych relacjach. Podczas jednego z wywiadów dziennikarka portalu Jastrząb Post zapytała Magdę Narożną o relacje z byłym mężem. Wokalistka szybko ją zbyła. "Tu nie ma co komentować. Ja czuję się świetnie, to jest dla mnie najważniejsze. Nie mam zamiaru rozmawiać na tematy, które w tym momencie mnie zupełnie nie interesują i nie dotyczą" - odpowiedziała i tym samym ucięła temat. Więcej przeczytasz tutaj. Aktualnie Magdalena Narożna jest w związku z Krzysztofem Byniakiem. "Kocham cię kochanie moje. My nie celebrujemy swojej miłości, bo są walentynki, my się kochamy codziennie! Na dobre i na złe" - napisała Narożna z okazji święta zakochanych.

Magdalena Narożna pochwaliła się efektami metamorfozy. Fani są zachwyceni

Magdalena Narożna pochwaliła się ostatnio na Instagramie, że schudła sześć kilogramów. Podkreśliła, że wszystko zawdzięcza regularnym treningom. Ostatnio dodała zdjęcie, na którym pochwaliła się wyrzeźbioną sylwetką. Zobacz TU. Wokalistka disco polo przyznała, że ma momenty zwątpienia, ale najważniejsze to się nie poddawać. "Da się, tylko trzeba chcieć" - podkreśliła. Fani są zachwyceni efektami metamorfozy. "Ale pani schudła. Dieta i ćwiczenia, prawda?", "Madzia wyglądasz jak siedemnastolatka", "Jaka chudziutka" - czytamy w komentarzach. Więcej zobaczysz tutaj.