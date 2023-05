Katarzyna Dowbor zwróciła się do fanów. Pisze o "trudnych chwilach"

Katarzyna Dowbor tydzień temu została odsunięta od programu "Nasz nowy dom", który tworzyła przez ostatnich dziesięć lat. Prowadząca była wręcz uwielbiana przez fanów formatu. W mediach społecznościowych dziennikarki od tygodnia pojawiają się głosy niedowierzania w zmianę, którą zarządził Edward Miszczak. I choć poznaliśmy już następczynię Katarzyny Dowbor, widzom trudno się pogodzić z taką rewolucją. Katarzyna Dowbor kilka razy dziękowała już fanom i wspierającym ją gwiazdom telewizji (np. Ninie Terentiew). Słowa wsparcia nie przestają jednak płynąć, dlatego dziennikarka kolejny raz zwróciła się do fanów na Instagramie.

"Nasz nowy dom". Katarzyna Dowbor zwróciła się do fanów

Katarzyna Dowbor cieszy się od lat powszechną sympatią, a jej odsunięcie od programu "Nasz nowy dom" dla jej fanów jest zwyczajnie szokiem. Ona sama też miała się nie spodziewać, że tak nagle pożegna się z show. Na Instagramie dziennikarki pojawiły się nowe słowa skierowane do widzów:

To naprawdę wzruszające i bardzo miłe, kiedy odkrywasz, jak wiele osób jest ci życzliwych, jak wiele osób okazuje wsparcie... Kiedy widzisz, że twoją pracę, zaangażowanie i doświadczenie zawodowe doceniają także koledzy i koleżanki z pracy oraz twoi byli przełożeni. Dziękuję wam za to! Prawdziwych przyjaciół poznaje się w trudnych chwilach. A ja mam ich wielu. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję - napisała.

Katarzyna Dowbor Fot. Katarzyna Dowbor / Instagram

Kurdej-Szatan dostała propozycję poprowadzenia "DDTVN". "Spełniłabym się w tym"

"Nasz nowy dom". Elżbieta Romanowska przejmuje format

To Elżbieta Romanowska ma zastąpić Katarzynę Dowbor za sterami programu "Nasz nowy dom". Zmianę przekazano kilka dni po tym, jak ogłoszono, że dziennikarka rozstaje się z formatem. Choć minął już tydzień, w mediach społecznościowych show wciąż pojawiają się komentarze nieprzychylne decyzjom kierownictwa:

Pani Kasiu, nikt pani nie zastąpi. Lubię panią Elżbietę Romanowską, która ma zastąpić panią, jest super jako aktorka i w tym powinna się spełniać. Miszczak wszystko rujnuje, podobnie jak Kaczyński.

Decyzja o usunięciu cudownej osoby pani Kasi z programu, który prowadziła od lat, to najgorsza decyzja ze szkodą dla widza, programu "Nasz nowy dom" i Polsatu.

Pojawiły się też hasztagi "nie dla Miszczaka", którymi fani próbują przekonać Polsat do odwrócenia zmian. Na to się jednak nie zanosi. Elżbieta Romanowska już zapowiedziała, że jest świadoma, jak trudną rolę ma przed sobą i nie zamierza konkurować z Katarzyną Dowbor. Zdjęcia do nowego sezonu programu z nową prowadzącą miały rozpocząć się w poniedziałek 15 maja.