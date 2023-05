Rihanna kilka dni temu miała ważną okazję do świętowania. Jedna z jej marek obchodziła właśnie piąte urodziny. Savage X Fenty to linia bielizny projektowanej przez wokalistkę, która wkroczyła na rynek w 2018 roku. Aby uczcić ten ważny dzień, Rihanna wystąpiła w wyjątkowej sesji zdjęciowej. Piosenkarka pojawiła się w najnowszym komplecie bielizny i roześmiana wyginała się przy kserokopiarce. Rihanna właśnie oczekuje narodzin drugiego dziecka, więc na fotografiach uchwycono też jej ciążowe krągłości. To nie wszystko, z okazji piątych urodzin Savage X Fenty opublikowano także wyjątkowy film z artystką.

REKLAMA

Zobacz wideo Esmeralda Godlewska śpiewa "Solo" Blanki!

Rihanna pokazała brzuszek w wyjątkowej sesji Savage X Fenty. Marka właśnie obchodzi piąte urodziny

Już jakiś czas temu ku rozpaczy fanów Rihanna mocno ograniczyła karierę jako wokalistka i zajęła się budową własnego imperium. Przed debiutem Savage X Fenty Rihanna wypuściła na rynek własną markę kosmetyczną Fenty Beauty, która szybko podbiła rynek i stała się hitem. W 2020 roku poszerzyła kosmetyki do makijażu o linię pielęgnacyjną Fenty Skin, która także okazała się strzałem w dziesiątkę.

Rihanna przypadkiem zdradziła płeć dziecka? Wszystko wyszło na zakupach

Niedawno praca zeszła na drugi plan, bo wokalistka została mamą. W maju 2022 roku Rihanna i A$AP Rocky zostali rodzicami chłopca, któremu nadano imię RZA na cześć rapera i lidera zespołu Wu-Tang Clan. Zobaczcie, jak wygląda ich syn. Wokalistka podczas tegorocznego Super Bowl ogłosiła, że jest w drugiej ciąży. Para pojawiła się na tegorocznej gali MET i Rihanna jak zwykle zachwyciła wyjątkową kreacją. Więcej zobaczycie tutaj.

Z okazji piątych urodzin Savage X Fenty pokazała ciążowe krągłości w czarnym komplecie bielizny i zdjęcia w kilkanaście godzin zdobyły już ponad osiem milionów polubień. "Czy wy w ogóle wiedzieliście, jak wygląda praca w naszej firmie?" - czytamy na profilu marki. Na fotografiach roześmiana Rihanna robi prawdziwą rewolucję przy kserokopiarce. "Bóg jest kobietą", "Jesteś idealna!", "Zatrudnij mnie" - czytamy w komentarzach.

Rihanna świętuje pięć lat Savage X Fenty. W wyjątkowym materiale pokazano najlepsze projekty marki

Marka Savage X Fenty z okazji urodzin przygotowała także wyjątkowy materiał dla fanów z Rihanną w roli głównej. "Mamy najlepszą szefową na świecie! Nasza marka właśnie obchodzi urodziny i postanowiliśmy odgrzebać archiwalne materiały. Zobaczcie najlepsze momenty z ostatnich pięciu lat istnienia Savage X Fenty z naszą królową w roli głównej. Zdrowie tych wyjątkowych pięciu lat i wszystkich niesamowitych projektów, które pojawią się w przyszłości" - czytamy na Instagramie marki. W materiale udostępniono fragmenty nagrań z kampanii reklamowych i pokazów mody marki. W roli głównej występuje szefowa i założycielka Rihanna, którą możemy oglądać w różnych fryzurach, zmieniających się na przestrzeni lat. Sami zobaczcie.

Rihanna i A$AP Rocky świętują roczek syna. Pokazali wyjątkowe zdjęcia z rodzinnego archiwum

Urodziny marki Savage X Fenty zbiegły się z pierwszymi urodzinami syna Rihanny i A$AP Rocky'ego. 13 maja 2022 roku w Los Angeles na świat przyszedł RZA Athelston Mayers. Nazwisko dostał po ojcu, bo ASAP Rocky naprawdę nazywa się Rakim Nakache Mayers. A imię to hołd dla lidera zespołu Wu-Tang Clan. Z tej okazji na Instagramie rapera pojawiła się seria zdjęć z rodzinnego archiwum. To rzadkość, bo A$AP Rocky nie jest aktywny w mediach społecznościowych. Więcej zobaczycie tutaj.