Michał Wiśniewski ma ciągle kontakt z bliskimi Dominiki Tajner. Dał temu ostatnio dowód w dniu, w którym brat byłej żony obchodził urodziny. Lider Ich Troje nagrał dla niego filmik z życzeniami i pozwolił sobie zażartować z jego znanej siostry. Chyba nie będzie zadowolona.

Michał Wiśniewski wbija szpilę Dominice Tajner

Tomisław Tajner 14 maja obchodził 40. urodziny. Z tej okazji doczekał się życzeń od samego Michała Wiśniewskiego. "W ogóle nie pasujesz mi do tej czterdziestki, ale wszystkiego najlepszego. Szwagierku, żebyś był szczęśliwy, zdrowy. Żebyś spędził fajnie dzień i całe życie ze swoją ukochaną. Tego ci życzę, żebyś miał pociechę z dzieciaków, dbał o siebie i nie skończył jak ja" - śmieje się na nagraniu zamieszczonym na Instagramie Michał Wiśniewski. Później wspomniał o byłej żonie. Słowa nie były miłe, ale zapewnił, że to tylko żart.

Żebyśmy się mogli spotkać na kolejnych urodzinach i pogadać o starych, dobrych czasach. Nie pokazuj tego Dominice, ale tak naprawdę, to myślę, że wniosłeś w moje życie o wiele, wiele więcej. To był żart. Trzymaj się cieplutko" - dodał.

Rodzina Michała Wiśniewskiego

Michał Wiśniewski doczekał się do tej pory piątki potomstwa i dla każdego z nich wybrał naprawdę fantazyjne imiona: Xavier, Fabienne Marta, Etiennette Anna i Vivienne Vienna. Także ostatni syn został nietypowo nazwany - Falco Amadeus. Obecnie Wiśniewski wraz z żoną Polą oczekują przyjścia na świat kolejnego dziecka. Ostatnio piosenkarz zdradził, że chciałby nazwać dziecko Cloe. "Bardzo podoba mi się to imię, przyznam, że oczekiwaliśmy córeczki. A potem, gdy się okazało, że będzie syn, pomyślałem, że skoro może być Jan Maria, to dlaczego nie Cloe" - przyznał muzyk w rozmowie z "Faktem". Tymczasem jego małżonka wolałaby dać dziecku na imię Vincent.

Ciężarna żona Wiśniewskiego pokazała niepokojące zdjęcia

Chociaż lider Ich Troje znany jest z tego, że nie przejmuje się niczyją opinią i potrafi postawić na swoim, to nie ukrywał, że w kwestii imienia dla nowego potomka, przegrał... z własną żoną. "Szanse, że pozostanie to imię, są niewielkie. Pola postawiła się okoniem i pewnie będę musiał się poddać" - wyjaśnił muzyk. Czy w takim razie na tapetę wróci znowu imię Vincent, które proponowała Pola Wiśniewska? A może małżeństwo ma w zanadrzu jeszcze inne propozycje?