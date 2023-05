O Katarzynie Dowbor ostatnio mówiło się głównie w kontekście jej zwolnienia z Polsatu. Wiatr zmian w stacji nie ominął także prowadzącej "Nasz nowy dom". Wiemy już, że zastąpi ją Elżbieta Romanowska. Warto jednak podkreślić, że dla Dowbor program o remontowaniu domów dla rodzin w potrzebie był "kolejnym telewizyjnym życiem" i ważnym etapem w karierze. Ulubienica telewidzów zmaga się z nieuleczalną chorobą. W jednym z wywiadów opowiedziała szczegółowo o tej przypadłości.

Katarzyna Dowbor zmaga się z chorobą Gravesa-Basedowa. "Moja twarz wyglądała bardzo źle"

Katarzyna Dowbor zna realia pracy w telewizji od podszewki. Zanim stała się gwiazdą Polsatu, przez lata była związana z telewizyjną Dwójką. Doskonale więc wie, jak ważną kwestią jest prezencja i wizerunek. Niewielu jednak miało świadomość, z jakimi problemami zdrowotnymi zmaga się prezenterka. Okazuje się, że cierpi na chorobę Gravesa-Basedowa. Opowiedziała o tym w rozmowie z Plejadą.

Mam chorobę Gravesa-Basedowa, która powodowała u mnie wytrzeszcz. I to nie obu oczu, tylko jednego, więc było to problematyczne. Potem był taki etap, że musiałam brać sterydy, po których moja twarz wyglądała bardzo źle - robiła się duża, księżycowa - powiedziała Katarzyna Dowbor w rozmowie z Plejadą.

Katarzyna Dowbor Fot. KAPiF

Przez chorobę Katarzyna Dowbor musiała poddać się operacji

Choroba Gravesa-Basedowa to choroba autoimmunologiczna tarczycy, której podłożem uszkodzenia gruczołu są produkowane przez organizm autoprzeciwciała. Mają one wpływ receptory zlokalizowane na powierzchni tarczycy i prowadzą do nadmiernej produkcji hormonów tarczycowych. Oprócz wspomnianego wytrzeszczu choroba daje też szereg innych objawów takich jak: spadek masy ciała, nerwowość, uczucie zmęczenia czy też potliwość. Z powodu choroby prezenterka musiała poddać się operacji. Pobyt w szpitalu zrelacjonowała w mediach społecznościowych. Żeby zmniejszyć wpływ choroby na swój organizm, Katarzyna Dowbor przeszła na dietę pudełkową. Zażywa też dużo ruchu.

Jestem już po operacji. Czuję się bardzo dobrze. Serdecznie was pozdrawiam - napisała Katarzyna Dowbor na Instagramie w 2018 roku.