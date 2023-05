Mamy połowę maja, co oznacza, że sezon komunijny trwa w najlepsze. Nawet jeśli ktoś nie ma w rodzinie dziecka, które przystępuje właśnie do tego sakramentu, to o odbywających się komuniach przypominają mu zapewne instagramowe wpisy gwiazd. Zdjęciami z rodzinnej imprezy w mediach społecznościowych pochwalił się między innymi Baron. Wydarzenie było dla niego z pewnością szczególne, bo na rodzinną imprezę przyjechała także 92-letnia babcia muzyka, która od kilku lat mieszka w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

Tak wygląda dziś babcia Barona. Muzyk opublikował uroczy kadr

Jak sam napisał na Instagramie, Baron jest "dumnym ojcem chrzestnym" dziewięcioletniej Heleny, która do pierwszej komunii świętej przystąpiła 14 maja. Ten ważny dla niej dzień muzyk zrelacjonował na Instagramie, publikując nie tylko zdjęcia dziewczynki w białej sukni, ale też zdjęcie starannie przygotowanego do imprezy stołu. Jak można wnioskować z InstaStories, spotkanie rodzinne odbyło się w domu Barona i uczestniczyło w nim kilkanaście osób. Wśród zaproszonych gości znalazła się także Marlena Milwiw, czyli babcia jurora "The Voice of Poland". Szczęśliwy Baron podzielił się także zdjęciem seniorki obejmującej bohaterkę dnia.

babcia Barona z jego chrześnicą instagram.com/@alekbaron

Najmłodsza Baronowa, Helenka, lat dziewięć, oraz seniorka rodu, Marlena, lat 92 - podpisał rodzinny kadr

Babcia Barona to ceniona aktorka

Marlena Milwiw to uznana aktorka, która przez latach występowała na deskach teatrów. Pojawiała się także w filmach i serialach jak m.in. "Wyjście awaryjne", "Świat według Kiepskich" czy "Pierwsza miłość". Kilka lat temu Milwiw zaczęła mieć jednak poważne problemy zdrowotne, dlatego rodzina podjęła decyzję o zapewnieniu jej stałej opieki w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Jak przyznała w rozmowie z "Super Expressem", jest tym miejscem zachwycona.

Długo trwało dochodzenie do siebie. Dobrze się poczułam dopiero wtedy, jak zamieszkałam w Skolimowie (...). Mieszkam tu trzeci rok. Żyje mi się tu jak w puchu. Jest to znakomite miejsce. Park jest piękny, mieszkanie mam jedno z piękniejszych w całym domu. Jest wspaniała opieka, każdemu życzę takiej starości - mówiła

Baron często odwiedza babcię, a z kadrów, które przy okazji komunii chrześnicy muzyk zamieścił na Instagramie, wynika, że seniorka jest w doskonałej formie. Dumny wnuczek pochwalił się nawet, że jego babcia rozgromiła wszystkich podczas gry w Rummikub. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.