O Kamili Boś głośno zrobiło się w 2021 roku za sprawą emitowanej wówczas ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Właścicielka pieczarkarni z województwa mazowieckiego zgłosiła się do randkowego formatu w poszukiwaniu miłości. Ostatecznie aprobaty rolniczki nie zdobył żaden z kandydatów, ale udział w show zapewnił Kamili bardzo dużą rozpoznawalność. Trudno powiedzieć, żeby uczestniczka "Rolnik szuka żony" odcinała dziś od niej kupony, bo posty na Instagramie publikuje bardzo sporadycznie. Mimo to na profilu zgromadziła sporą liczbę fanów, którzy podziwiają jej modowy gust.

Kamila Boś w błękitnej stylizacji. Raczej nie znajdziecie jej w sieciówce

Słoneczna pogoda zachęciła Kamilę do zaprezentowania się w wiosennej stylizacji na tle ogrodu. Na nagraniu, które zamieściła w niedzielne popołudnie, uczestniczka "Rolnik szuka żony" pozuje w jasnoniebieskich, luźnych spodniach z kantem i zarzuconej na ramiona marynarce w identycznym kolorze. Do kompletu dobrała gładki, biały podkoszulek. Jasną i pastelową stylizację przełamują buty - szpilki w jaskraworóżowym kolorze, które okazały się strzałem w dziesiątkę.

Fani zasypali Boś komplementami. "Piękna dama i piękna stylizacja", "Olśniewająco jak zawsze", "Ślicznie się prezentujesz" - czytamy. W komentarzach pojawiła się także cała masa pytań o sklep, w którym właścicielka pieczarkarni kupiła garnitur. Niestety - może być trudno go znaleźć. Na InstaStories Kamila zdradziła bowiem, że jej stylizacja jest z drugiej ręki.

Fani są ciekawi pracy Kamili Boś

Kamila Boś nie publikuje często postów na Instagramie, a jeśli uaktywnia się w tym medium społecznościowym, to przeważnie poprzez InstaStories. Fani zachęcają ją jednak, by bardziej regularnie informowała o swoim życiu. Wiele osób szczególnie mocno interesuje praca rolniczki. Uczestniczka hitu TVP tłumaczyła niedawno, dlaczego nie zawsze ma ochotę zwierzać się z tego, co dzieje się w pieczarkarni. "Chcę wam pokazać, że w pieczarkarni są różne problemy. W niedzielę była delikatna awaria i przyszłam w piżamie. Nie jest to kraina mlekiem i miodem płynąca. Dlatego czasami nie chce mi się nic wstawiać na Instagram, bo chcę od tego odpocząć" - mówiła.