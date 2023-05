Roksana Węgiel zaskoczyła wielu, gdy ogłosiła, że związała się z siedem lat starszym od siebie Kevinem Mglejem. Zakochani razem tworzą piosenki, a wolnym czasem chwalą się także w mediach społecznościowych. Szybko zauważono, że partner piosenkarki ma syna z poprzedniego związku. Okazuje się, że Roksana doskonale dogaduje się z chłopcem. Teraz pokazała, jak spędzili sobotnie popołudnie. Musiało być intensywnie, bo mały William zasnął na ramionach swojego taty. Ten obrazek naprawdę rozczula.

Roksana Węgiel spędza czas z partnerem i jego synem

Roksana wybrała się z Kevinem i jego synem do parku. To właśnie tam chłopiec mógł skorzystać z majowej, słonecznej pogody i pojeździć na rowerze. Wygląda jednak na to, że szybko się zmęczył. Piosenkarka udostępniła zdjęcie partnera ze śpiącym synem na rękach. "Tak się kończą wyjścia na rower" - napisała Roksana Węgiel na Instagramie.

Kevin Mglej Fot. Instagram.com/roxie_wegiel

Roksana Węgiel poznała partnera podczas pracy nad nowym albumem

Przypomnijmy, że przy okazji premiery albumu "13+5" Roksana Węgiel udzieliła wywiadu Plotkowi. W rozmowie poruszyła także temat dziecka swojego partnera. Wyznała, że ma bardzo dobre relacje z chłopcem. Podkreśliła także, że jest dumna z Kevina i jego kontaktu z synem. Dodajmy, że Roksana i Kevin poznali się przy okazji pracy nad nowym albumem. Mglej jest producentem i współautorem nowych piosenek zwyciężczyni Eurowizji Junior. W nowych utworach Roksana pokazuje swoją bardziej dojrzałą stronę. W jednej z piosenek, która promuje album, zdarzyło jej się nawet soczyście przeklinać. Zmienił się także wizerunek gwiazdy, która obecnie zakłada bardziej odważne stylizacje. Na każdym kroku podkreśla też swoją pełnoletniość. Myślicie, że będzie wzorem dla syna swojego chłopaka?

Poznałam Williama. Bardzo dobrze się dogadujemy. To jest cudowny dzieciak. Mamy super relację. Kevin też bardzo dobrze sprawuje się w roli ojca. Gdy patrzę na tę relację z boku, to jestem pełna podziwu - powiedziała Roksana Węgiel w rozmowie z Plotkiem.

Roksana Węgiel, Kevin Mglej Fot. Instagram.com/roxie_wegiel