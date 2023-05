Małgorzata Foremniak to jedna z najbardziej znanych i docenianych polskich aktorek. Ogromną popularność przyniosła jej rola w serialu "Na dobre i na złe". Była także jurorką w programie "Mam talent!". Udział w kultowych produkcjach zapewnił jej rozpoznawalność i rzeszę fanów. Widać to na jej instagramowym koncie, gdzie zgromadziła sporo obserwatorów. Aktorka podzieliła się tam ostatnio zdjęciem w naturalnej odsłonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak wypytują Janka Klimenta o nieprzyzwoite słowa po czesku

Słońce i spokój. Małgorzata Foremniak pozuje bez makijażu

Jednym z powodów, dla których aktorce udało się zdobyć tylu fanów, jest fakt, że bardzo często można ją widzieć bez makijażu. Była jurorka "Mam talent!" znana jest już z tego, że chętnie promuje naturalność i nie wstydzi się publikować takich zdjęć. Szczególnie w mediach społecznościowych znaleźć można wiele kadrów, na których pokazuje się od zwykłej, codziennej strony.

Małgorzata Foremniak chwali się zdjęciem z młodości

Ostatnio postanowiła oprawić swoje wiosenne przemyślenia zwykłym selfie. Oczywiście po raz kolejny nie nałożyła na siebie ani grama makijażu. Ten naturalny look uzupełniły lekko rozwiane włosy i... okulary. Aktorkę publicznie prawie nigdy w nich nie występuje. Tym razem zrobiła jednak wyjątek i pozwoliła sobie pochwalić się metalowymi oprawkami. Model, który wybrała Foremniak, już od kilku sezonów jest niezwykle popularny.

Fani zachwycają się Małgorzatą Foremniak bez makijażu

Pod postem, który opublikowała Małgorzata Foremniak, znaleźć można dużo komentarzy od internautów zachwyconych zdjęciem aktorki. Niektórzy chwalili ją za naturalność: "Szacunek. To jest normalne", "Naturalnie cudowna", "Uwielbiam tę pogodę ducha, którą widać w pani oczach, ten spokój. No i piękną, naturalną twarz". Dużo komentarzy, opiewających wygląd aktorki, dotyczyło też tego, że doskonale wyszła na zdjęciu: "I tu się czas zatrzymał" lub jej szerokiego uśmiechu: "Pani Małgosiu uczy nas pani pogody ducha i jak iść przez życie z uśmiechem".

Magda Gessler zamyka usta hejterom. ?Za blade, za czerwone, krzywe, zrobione??

Pojawiły się też komentarze dotyczące nietypowej fryzury aktorki. Internauci zwrócili uwagę na odstające we wszystkie strony włosy kobiety. To, co dla jednych było oznaką naturalności, dla innych było powodem do złośliwości. "Piorun ją trzasnął czy co" - napisała jedna z obserwatorek. Była to jednak jedyna negatywna opinia pod zdjęciem. Wszyscy zdawali się być zgodni, że Małgorzata Foremniak w wersji sauté zachwyca urodą.