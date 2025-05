Wszyscy doskonale znają aktorską rodzinę Stuhrów. Żadną tajemnicą nie jest także, że Zofia Zborowska to córka Wiktora Zborowskiego i Marii Winiarskiej. Ale już o tym, że aktorka Marta Lipińska jest matką operatora filmowego Michała Englerta, w mediach mówi się znacznie rzadziej. Przyjrzeliśmy się także innym powiązaniom wśród polskich gwiazd. Wiedzieliście, z kim spokrewnieni są Cezary Żak lub Krzysztof Zalewski? Syn Anny Seniuk poszedł w jej ślady, ale gdy spotkali się podczas jego studiów, udawał, że są dla siebie obcymi ludźmi.

Anna Seniuk i Grzegorz Małecki, Cezary Żak i Tadeusz Drozda

Aktorka i profesorka sztuk teatralnych Anna Seniuk jest matką Grzegorza Małeckiego. Ojcem aktora jest natomiast kompozytor Maciej Małecki, z którym Seniuk rozwiodła się w 1994 roku. Braćmi ciotecznymi są z kolei Cezary Żak i Tadeusz Drozda - matki aktora i satyryka były siostrami. Żak i Drozda byli zresztą bardzo blisko w dzieciństwie.

Moja rodzona mama zmarła wcześnie. Potem opiekowała się, tak można powiedzieć, nami mama Czarka. I to ona była moją mamą

- opowiadał satyryk w "Dzień dobry TVN".

Grzegorz i Jakub Wonsowie, Krzysztof Zalewski i Stanisław Brejdygant

Słynny Więcławski z "Rancza", czyli Grzegorz Wons, jest ojcem Jakuba Wonsa - reżysera teatralnego, a prywatnie partnera Anny Muchy. To samo pokrewieństwo łączy również muzyka Krzysztofa Zalewskiego z aktorem i dramaturgiem Stanisławem Brejdygantem. Przyrodnim bratem Zalewskiego jest natomiast scenarzysta Igor Brejdygant, o czym wokalista dowiedział się dopiero mając 18 lat. Ojciec w jego życiu również pojawił się późno, o czym opowiadał na łamach "Twojego Stylu".

Piotr i Łukasz Garliccy, Andrzej Grabowski i Paweł Domagała

Słynny serialowy Sebastian z "BrzydUli", czyli Łukasz Garlicki, to syn Piotra Garlickiego. Jego ojciec jest utytułowanym aktorem filmowym i teatralnym, ale ogólnopolską rozpoznawalność przyniosła mu rola doktora Stefana Trettera w serialu "Na dobre i na złe". Do Andrzeja Grabowskiego per "tato" może się zwracać z kolei Paweł Domagała. Panowie nie są co prawda spokrewnieni, ale Domagała jest zięciem Grabowskiego. Juror "Twoja twarz brzmi znajomo" w 2013 roku został mężem starszej córki aktora - Zuzanny.

Wincenty i Andrzej Grabarczykowie, Andrzej Turski i Urszula Chincz

Fanom "Klanu" Andrzeja Grabarczyka przedstawiać nie trzeba. Aktor od samego początku wciela się w serialu w postać Jerzego Chojnickiego. W 2005 roku do obsady dołączył także jego ojciec - Wincenty Grabarczyk, który w produkcji grał postać Jeremiasza. Wincenty Grabarczyk odszedł niestety w maju 2023 roku. Zmarły w 2013 roku dziennikarz Andrzej Turski, który przez ponad dekadę był prezenterem "Panoramy", był z kolei ojcem prezenterki telewizyjnej i youtuberki Urszuli Chincz.

