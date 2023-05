Joanna Krupa świętowała w ten weekend Dzień Matki. Modelka mieszka aktualnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie to święto obchodzi się wcześniej - 14 maja. Z tej okazji współprowadząca "Top Model" postanowiła podzielić się z fanami wyjątkowym filmikiem, pokazując, jak bawiła się ze swoją pociechą.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Krupa o byciu mamą pracującą: Łatwo to pogodzić

Joanna Krupa chwali się dniem z córką. Razem bawią się w ogrodzie

Joanna Krupa często chwali się na instagramowym profilu urywkami z prywatnego życia. Dużą część jej profilu zajmują zdjęcia z córką Ashą. Widać, że dla modelki jest ona prawdziwym oczkiem w głowie. Ostatnio Krupa obchodziła najważniejszy dzień w roku dla każdej mamy - Dzień Matki. Tym, jak świętowały z Ashą pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Matka i córka na filmiku zajmują się wspólnie ogrodem, przesadzając i podlewając kwiaty. Dziewczynka wyglądała na bardzo zaangażowaną w cały proces. Nazywała nawet jedną z roślin, którą się pieczołowicie zajmowała, swoim "dzieciątkiem", co bardzo rozczuliło Krupę. Asha chyba jednak nie była zainteresowana obchodzeniem Dnia Matki, bo na pytanie, czy zasadzone kwiaty są prezentem z tej okazji, dziewczynka odpowiedziała - "Nie, to z okazji dnia Ashy". Rozczulające?

Fani zachwyceni córeczką Krupy. Rozbrajające komentarze

Nagranie, które Joanna Krupa zamieściła w mediach społecznościowych, przypadło też do gustu jej obserwatorom. Niemal wszyscy zachwycali się pociechą modelki, która potrafiła rozbroić oglądających. "Cudowne kobietki", "Ona jest taka słodka" - można wyczytać pod postem na profilu modelki. Widać, że Asha ma już małą rzeszę fanów w Internecie.

Wieczorkowski z żoną i synami. Tak wyglądają jego bliscy. "Wspaniała rodzina"

W komentarzach zwrócono również uwagę na to, że mama z córką występują na filmiku w piżamach. Według obserwatorów wyglądało to bardzo naturalnie. "Uwielbiam pani profil. Przy całej pani popularności, jest on taki... normalny", "Joanno jesteś wspaniałą mamą, jestem pod wrażeniem, to wszystko jest takie naturalne, normalne, żadnych sztuczności. Asha taka szczęśliwa", "Mama i córka, bez filtrów i innych udawaczy" - komentowali zachwyceni internauci.

Joanna Krupa jest matką pracującą. "Łatwo to pogodzić"

Joanna Krupa długo czekała na założenie rodziny

Asha przyszła na świat w 2019 roku i była długo wyczekiwanym dzieckiem. Modelka, ze względu na chorobę Hashimoto, długo nie mogła zajść w ciążę, chociaż często wypowiadała się w mediach, że chciałaby już zostać mamą. Założyć rodzinę udało jej się z jej drugim mężem Douglasem Nunes, z którym pobrała się rok przed narodzinami córeczki. Niestety, tak jak poprzednie małżeństwo modelki, związek nie przetrwał długo. W tym roku para wydała oświadczenie, że zamierzają wziąć rozwód.