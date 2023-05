Marta Żmuda Trzebiatowska od lat spełnia się jako aktorka. Znamy ją z takich produkcji jak "Wkręceni", "Teraz albo nigdy!", "Śluby panieńskie", "Ciacho" czy "Mowa ptaków". Prywatnie jest z kolei partnerką Kamila Kuli oraz mamą Bruna i Pauliny. Córka gwiazdy niedawno skończyła trzy lata i z tej okazji Żmuda Trzebiatowska pokusiła się o bajkowe przyjęcie dla niej. Mama Pauliny bardzo się postarała - impreza była urządzona w bajkowym stylu.

Marta Żmuda Trzebiatowska to mama na medal. Spójrzcie, jakie przyjęcie wyprawiła córce

Aktorka poinformowała fanów na Instagramie o tym, że urodziła córkę, dodając książkowe zdjęcie matki z dzieckiem pod pachą. Podpisała je wówczas: "Skarbie mój, klejnocie, mój cudzie. Pozostań w cieple, w twierdzy moich ramion. Choć przez kilka lat niech ci nie grozi ten świat. (...) Obiecuję na całe życie, że otworzę przed tobą ramiona, kiedy wyrządzisz sobie krzywdę. Rozproszę ból za dotknięciem magicznego buziaka. A potem posadzę cię z powrotem na siodełko. Wstawaj! Dalej! Szybciej niż wiatr!. "Mama" H.Delforge". Żmuda-Trzebiatowska dodała ponadto, że bycie mamą to dla niej zarazem najpiękniejsza i najtrudniejsza rola życiowa. Aktorka z okazji trzecich urodzin pociechy urządziła przyjęcie w niebieskiej kolorystyce. Elementy widoczne na torcie, w ogrodzie czy w innych miejscach posesji gwiazdy nawiązują do "Krainy lodu". Nie zabrakło talerzyków z Elsą i Anną, fioletowych i niebieskich balonów, a także tekturowego bałwana. Na szczycie okazałego tortu pojawiła się ponadto figurka głównej bohaterki wspomnianej animacji. Zdjęcia z imprezy możecie zobaczyć w naszej galerii.

