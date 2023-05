Finał 67. Konkursu Piosenki Eurowizji już za nami, jednak nadal nie milkną echa niektórych występów. Show Blanki zebrało skrajne oceny w zagranicznych mediach. Nie obyło się także bez skandalu. Tegoroczna zwyciężczyni została posądzona o plagiat. Takie oskarżenia zostały skierowane także w stronę reprezentantki Polski. Internauci zauważyli, że "Solo" ma do złudzenia przypominać inną piosenkę o tym samym tytule.

REKLAMA

Zobacz wideo Esmeralda Godlewska śpiewa "Solo" Blanki!

Internauta zarzuca Blance plagiat. W komentarzach uaktywnili się obrońcy Polki

Podczas finału Eurowizji Blanka nie przyniosła wstydu Polsce. Wokalistce nie udało się jednak zająć miejsca w pierwszej dziesiątce, ostatecznie wylądowała na 19. pozycji. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy na temat kiczowatych wizualizacji, które towarzyszyły piosenkarce podczas występu. Internauci zwrócili także uwagę na coś innego. Jeden z użytkowników TikTiktoka porównał "Solo" Blanki z utworem Clean Bandit i Demi Lovato o tym samym tytule. Uznał, że piosenki mają być łudząco podobne.

Część komentujących miała te same spostrzeżenia co tiktoker. "Wreszcie ktoś to usłyszał", "Cieszę się, że nie tylko ja to wychwyciłam", "To praktycznie ta sama piosenka" - pisali. Wielu internautów broniło jednak polskiej wokalistki. "Nie słyszę żadnego podobieństwa", "To niemożliwe, żeby stworzyć piosenkę, która w ogóle nie przypomina żadnej innej", "Podobne są tylko tytuły" - twierdzili.

Fani kręcą nosem na wyniki Eurowizji. To nie Szwecja wygrała w głosach widzów

Blanka skopiowała rumuńską artystkę? Wokalistka mierzyła się z oskarżeniami o plagiat

To nie pierwszy raz, kiedy Blanka mierzy się z oskarżeniami o kopiowanie. Niedługo po jej wygranej w preselekcjach pojawiły się opinie, jakoby "Solo" miało do złudzenia przypominać piosenkę rumuńskiej artystki. Przeciwnicy wokalistki twierdzili, że zbyt mocno inspirowała się utworem "Up" z repertuaru piosenkarki występującej pod pseudonimem Inna. Kawałek cieszył się dużą popularnością w 2021 roku i doczekał się niemal 100 milionów wyświetleń w serwisie YouTube. Do kontrowersji związanych z rzekomym plagiatem odniósł się także portal BBC, który bardzo chwalił występ polskiej reprezentantki.