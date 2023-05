Magdalena Stępień 14 maja obchodzi 32. urodziny. To pierwsze od śmierci syna Oliwiera w lipcu 2022 roku. Modelka powoli wraca do normalnego życia. Jest znacznie bardziej aktywna na Instagramie, gdzie publikuje efekty pracy, współprace, a także prywatne kadry. Oczywiście nie brakuje postów nawiązujących do Oliwiera. Z okazji urodzin Stępień opublikowała filmik, na którym pokazała, jak spędziła zeszłoroczne urodziny, a jak tegoroczne. W obszernym opisie pisze o synu.

REKLAMA

Zobacz wideo Magdalena Stępień i mama Anny Przybylskiej szczerze o śmierci swoich dzieci i żałobie. "Leczę się u psychiatry"

Magdalena Stępień świętuje urodziny. "W swoje 32. urodziny wchodzę bez Oliwierka obok"

Modelka 31. urodziny spędziła w Izraelu, gdzie przebywała razem z chorym Oliwierem. Wtedy nikt jeszcze nie wiedział, że chłopczykowi zostały dwa miesiące życia. Po śmierci dziecka Stępień potrzebowała czasu dla siebie. Zniknęła z Instagrama. Powróciła po kilku miesiącach i pochwaliła się nową pracą i partnerem. W dniu 32. urodzin wróciła wspomnieniami do poprzedniego roku. Opublikowała zdjęcia z urodzin, które świętowała z synem. W tym roku wyprawiła eleganckie przyjęcie dla przyjaciółek. Stępień wyglądała pięknie w czarnej, koronkowej sukience.

Gdy patrzę wstecz na ten cały rok, aż trudno jest mi uwierzyć w to jak życie i los bywa przewrotne. To był trudny rok i nadal jest, nie chcę już tego tutaj roztrząsać, z wielu względów, ale chciałabym, abyście wiedzieli, że mam wdzięczność w sercu, którą chciałam się z wami podzielić. W dniu swoich urodzin nie jestem sama. Mam obok siebie ludzi, którzy wspierali mnie po narodzinach Oliwierka, w czasie jego choroby, a także po jego odejściu i są ze mną po dzień dzisiejszy. W swoje 32. urodziny wchodzę bez Oliwierka obok, otoczona ludźmi, na których mogę liczyć, na dobre i na złe, z niektórymi miewałam gorsze lub lepsze chwile, ale jednak prawdziwa przyjaźń, znajomość, tak jak i miłość jest w stanie przetrwać wszystko.

Doda pokazała stopę Dariusza Pachuta

Ludzie zarzucają modelce lans. Prosi o zrozumienie

W dalszej części bardzo obszernego posta Magdalena Stępień odeszła od tematu urodzin i poruszyła temat żałoby i hejtu. W sieci są bowiem opinie, że modelka lansuje się na śmierci dziecka. Stępień wyznała, że takie stwierdzenia bardzo ją ranią. Dodała, że każdy radzi sobie ze stratą na własny sposób. "Każdy podnosi się ze swojej tragedii po swojemu. [...] Ja będę w dalszym ciągu robiła swoje, starała się iść dalej, wierząc w to, że to, co robię i pokazuje na swoim Instagramie, pomaga innym. [...] Teraz gdy staje na nogi po tym wszystkim, co się wydarzyło, zarzucane jest mi, że się lansuje. Proszę, nie mówcie tak, bo te słowa mnie bardzo ranią."