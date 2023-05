Ida Nowakowska należy do najpopularniejszych prezenterek TVP. Na co dzień prowadzi "Pytanie na śniadanie", a co pewien czas możemy podziwiać ją podczas sezonowych wydarzeń. Nowakowska została zaangażowana bowiem w Eurowizję. To ona przedstawiła punktację polskiego jury w tym konkursie. Prezentując wyniki, prowadząca postanowiła wesprzeć Ukrainę. Wykonała nawet gest pokoju. Wśród użytkowników Twittera pojawiło się w związku z tym oburzenie. O co dokładnie chodzi?

Ida Nowakowska, mówiąc o wynikach, wspomniała o wsparciu Ukrainy, a przecież najwięcej punktów otrzymał Izrael

Prowadząca podczas prezentowania wyników w ciepły sposób wypowiedziała się o naszym sąsiedzie. "Muszę powiedzieć, że chociaż nie jesteśmy w Ukrainie, nasze serca są w Ukrainie i z Ukrainą, więc bądźcie silni" - oznajmiła widzom Nowakowska. Kogo tymczasem wsparło polskie jury? Eksperci przyznali 12 punktów reprezentantce Izraela. Była nią Noa Kirel, która zaśpiewała "Unicorn". Niektórym nie spodobał się fakt, że po ciepłych słowach o Ukrainie werdykt polskiego jury w żaden sposób nie pomógł zespołowi Tvorchi. Na Twitterze czytamy:

Ida Nowakowska walnęła wstęp o wsparciu Ukrainy, a punkty jury zasiliły konto Izraela, który regularnie atakuje Palestynę. Wstyd i hipokryzja.

Inna użytkowniczka serwisu napisała: "Naprawdę Ida mogła już nic nie mówić, bo wyszła jedna wielka hipokryzja. Wstyd". Komentarzy o takim wydźwięku jest oczywiście więcej. Wracając do werdyktu, warto wspomnieć o polskiej punktacji dla pozostałych państw. Polacy przyznali wysokie noty reprezentantom Cypru, Estonii oraz Szwecji - 10, 8 i 7 punktów. Włochy otrzymały z kolei 6 punktów, Belgia 5, Australia 4, Litwa 3, Szwajcaria 2 i Armenia 1.

Ida Nowakowska nie zawiodła stylizacją podczas finału Eurowizji

Kreacje prezenterki są szeroko komentowane w sieci. Nic dziwnego - Nowakowska stawia podczas gal i innych wydarzeń na zjawiskowe i często nieszablonowe rozwiązania. Podczas finału konkursu mogliśmy podziwiać ją w kreacji z kapturem. Granatowe cekiny podkreślały jej nowy, jasny kolor włosów. Białe wstawki z kolei zostały użyte wewnątrz kaptura oraz przy rękawach. Stanowiły idealne urozmaicenie kreacji. Na lewej piersi widać było serce, w które wpisana była flaga Ukrainy. Po raz kolejny Nowakowska udowodniła, że banalne stylizacje nie są w jej guście.