Blanka może odetchnąć. Przygoda z Eurowizją dobiegła końca. Nasza reprezentantka zajęła w konkursie 19. miejsce. Media rozpisują się o jej występie. Warto przy tym nagłośnić temat głosowania. Blanka finalnie zdobyła 93 punkty. Na ten wynik złożyły się głosy widzów i jury. Fani Eurowizji chcieli, aby artystka zajęła wyższe miejsce. Widać to po ich głosach. Jak prezentują się wyniki głosowania samych widzów? Spójrzcie, jak ogromna różnica jest między ich wolą, a decyzją jury.

REKLAMA

Zobacz wideo Blanka opowiedziała o relacji z Jannem

Blanka mogła być wyżej w eurowizyjnym rankingu

W półfinale artystce udało się zająć trzecie miejsce. Widzowie przyznali jej aż 124 punkty. Ten imponujący wynik sprawił, że Blanka stała się dla niektórych faworytką. Warto podkreślić, że półfinałowym głosowaniu nie uczestniczyli jurorzy. W finale natomiast jury brało udział. Blanka zajęła ostatecznie ósme miejsce u widzów i 24. pozycję u jurorów. Otrzymała 81 punktów ze strony widowni, zaś tylko 12 od jury. Tak prezentują się punkty, które zostały przyznane Blance ze strony innych narodowości.

12 Ukraina

8 Irlandia, Litwa, Wielka Brytania

7 Islandia

6 Norwegia

5 Armenia, Dania

4 Niemcy, Belgia, Mołdawia

3 Estonia

2 Cypr, Holandia

1 Słowenia, San Marino, Albania

Na 12 punktów od jurorów składają się: 6 głosów od Ukrainy, 2 ze strony Belgii i Izraela oraz od Rumunii i Armenii. Tegoroczną edycję konkursu wygrała Loreen z utworem "Tattoo", która reprezentowała Szwecję. W sumie zdobyła 583 punkty. Brak wygranej absolutnie nie przekreśla szans Blanki w rozwinięciu kariery. Sam udział w konkursie spowodował, że artystka stała się rozpoznawalna za granicą. Szczególną sympatią darzy ją ludność z Ukrainy. W centrum Kijowa został pokazany klip do jej piosenki. Artystka dowiedziała się o tym od przedstawicielki mediów. "W centrum Kijowa mamy taki bilbord. Zobacz, tutaj był twój teledysk" - oznajmiła Blance dziennikarka na początku eurowizyjnego tygodnia. Nasza reprezentantka była w szoku. "Żartujesz? Nie wiedziałam. O mój Boże. Nie miałam pojęcia. Patrzcie, to w Kijowie. Niesamowite" - nie mogła uwierzyć Stajkow.

Blanka przemówiła po Eurowizji: To jest ogromny sukces

Blanka zabrała głos po Eurowizji

Artystka postanowiła osobiście poinformować fanów o swoich odczuciach po wielkim finale konkursu. "Cześć kochani, chcę wam z całego serca podziękować za wsparcie, za wszystkie głosy. Mamy ósme miejsce w televotingu, to jest, uważam ogromny sukces i bardzo wam za to wszystko dziękuję. Wysyłam moc buziaków z autokaru "Solo"" - mówiła zadowolona artystka na InstaStories. Trudno uwierzyć, że to już koniec eurowizyjnej przygody, którą żył świat od kilku miesięcy.