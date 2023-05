Blanka przemówiła po Eurowizji: To jest ogromny sukces

13 maja 2023 roku odbył się finał kolejnej odsłony Eurowizji. Tym razem wygrała Szwecja i niesamowita Loreen, dla której to drugi sukces podczas konkursu (1. miejsce zajęła również w 2012 roku). Blanka skończyła na 19. miejscu. Przyczyniły się do tego głównie głosy jurorów, a raczej ich brak. Specjaliści nie docenili "Solo" i otrzymaliśmy od nich jedynie 12 punktów. Innego zdania byli widzowie.

REKLAMA

Zobacz wideo Esmeralda Godlewska śpiewa "Solo" Blanki!

Blanka zabrała głos po Eurowizji

Blanka w nocy z 13 na 14 maja przemówiła do fanów na Instagramie. Artystka przebywała już w autokarze w drodze do domu. Nie mogła jednak poczekać z podziękowaniami i nagrała krótką relację. Jest dumna z wyniku, jaki osiągnęła w konkursie. Jej wykon w szczególności spodobał się widzom. Pochwaliła się, że w televoteingu zajęła ósme miejsce.

Cześć kochani, chcę wam z całego serca podziękować za wsparcie, za wszystkie głosy. Mamy ósme miejsce w televotingu, to jest, uważam ogromny sukces i bardzo wam za to wszystko dziękuję. Wysyłam moc buziaków z autokaru "Solo".

Znamy miejsce Blanki na Eurowizji. Oczekiwania wysokie, ale wynik nie powala

Fani kręcą nosem na wyniki Eurowizji

Loreen z piosenką "Tattoo" otrzymała olbrzymią liczbę punktów od jury. Nie była jednak faworytką widzów. Gdyby decydowały wyłącznie ich głosy, tak jak miało to miejsce w półfinałach, to nie Szwecja cieszyłaby się w tym roku z wygranej. Käärijä od fanów konkursu otrzymał bowiem 376 punktów, a Loreen - "tylko" 243 punkty. Przewaga Szwedki w ocenach jury była jednak na tyle duża, że głosy widzów, mimo iż stanowiły połowę ostatecznego werdyktu, nie zmieniły zwycięzcy. Tuż po ogłoszeniu, kto wygrał, w mediach społecznościowych zawrzało. Na Twitterze, a także na profilach Eurowizji pojawiła się masa komentarzy od fanów, którzy uważają, że to Finlandia powinna w tym roku triumfować na konkursie.