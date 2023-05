13 maja odbył się finał tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. Nie brakowało podczas niego emocji. Każdy z występów jest szeroko komentowany w mediach, jednak uwagę zwracały te pod występem Blanki. Internauci wywęszyli, że ta mogła śpiewać z playbacku. Inni z kolei zwrócili uwagę na to, że mikrofony przy każdym z wykonów były wyjątkowo cicho. W ramach przerywnika tuż przed występem Mołdawii jedna z prowadzących udała się na krótkie rozmowy z innymi uczestnikami. Uwagę zwraca kobieta w tle.

Eurowizja 2023. Kobieta ubija masło w stroju ludowym

Prowadząca udała się w okolice stolika Armenii, aby zapowiedzieć kolejny występ. Nagle kamery uchwyciły coś, obok czego nie dało się przejść obojętnie. Kobieta ubrana w strój ludowy ubijała masło w drewnianej maselnicy. Na Twitterze szybko pojawiły się wpisy, z których można było wywnioskować, że nie do końca wyłapali kontekst: "Chyba najbardziej niepokojący obraz tej nocy", "Co to do cholery jest" - pisali internauci. Polacy jednak nie zawiedli i połączyli kropki. Owa pani kojarzy się z występem Cleo i Donatana w 2014 roku. "A TVP dalej twierdzi, że Polska jest najbardziej kojarzona z Górniakową. No nie bardzo" - czytamy w treści jednego z tweetów.

Donatan wspomina występ na Eurowizji i mówi o słowiańskich akcentach

W 2021 roku, kiedy Polskę reprezentował Rafał Brzozowski Donatan postanowił na chwilę wrócić do własnego eurowizyjnego występu. Na jego Instagramie ukazało się wówczas zdjęcie zza kulis, do którego zapozował u boku pięknych Pauli Tumali, Oli Ciupy i Cleo. Producent stwierdził, że na przestrzeni ostatnich lat bardzo brakuje mu słowiańskich akcentów. Przy okazji zwrócił uwagę na to, jaką metamorfozę przeszły jego koleżanki. "Tego brakuje na Eurowizji! Sława Słowianom! P.S. ależ ja byłem młody, chciwy, bezczelny, gruby i brzydki - nic a nic się nie zmieniłem! Za to u dziewczyn odkąd zaczęły zarabiać, widać potężną zmianę..." - pisał. Póki co sam nie skomentował takiego ludowego akcentu ze strony Armenii. Myślicie, że go doceni?