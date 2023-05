Finał 67. Konkursu Piosenki Eurowizji trwa w najlepsze. Wielkie muzyczne wydarzenie rozpoczęło się od tradycyjnej parady wszystkich reprezentantów. W finale wystąpi 26. artystów z: Czech, Australii, Belgii, Armenii, Mołdawii, Ukrainy, Norwegii, Niemiec, Litwy, Izraela, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Portugalii, Szwajcarii, Polski, Serbii, Francji, Cypru, Hiszpanii, Szwecji, Albanii, Włoch, Estonii i Finlandii. Jednak oczy wszystkich skupione były na reprezentacji Chorwacji. Trzeba przyznać, że grupa Let 3 to wykonawcy bardzo ekscentryczni. Tym razem również nie zawiedli.

Eurowizja 2023. Grupa Let 3 nie zawiodła. Panowie postawili na odważne stylizacje

Panowie z Let 3 pochodzą z Rijeki, w Chorwacji szybko zyskali rozpoznawalność i wkupili się w łaski publiczności. Swoją muzyką komentują aktualną sytuację społeczną zarówno w kraju, jak i za granicą. Oprócz tego ich występy zazwyczaj charakteryzuje przesadna teatralność oraz wyszukane kostiumy.

Let 3 już podczas półfinałów przygotowało dla publiczności wejście pełne wrażeń. Tym razem również postanowili zaskoczyć. Lider zespołu Zoran Prodanović postawił na rozkloszowaną niebieską suknię z jaskrawymi żółtymi napisami nawiązującą do barw ukraińskiej flagi. Nieprzeciętną stylizację dopełniła marynarska czapka.

Pozostali członkowie Let 3 zdecydowali się na białe sukienki w kształcie bombki do kolan. Do tego mieli czerwono-grantowe płaszcze i ciemne czapki z daszkiem. Trzeba przyznać, że całość robiła spektakularne wrażenie.

Blanka Stajkow pojawiła się na scenie jako czwarta. Jeszcze przed występem według zakładów bukmacherskich była notowana na 17. pozycji. Jak sobie poradziła? Internauci nie mają wątpliwości. Zaraz po występie chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Większość z nich uważa, że dała czadu, a jej występ był godny podziwu. Zobacz też: U Żebrowskich "bejba" na pełnej. Aleksandra tańczy i pisze, że jest "kajna krejsa". Na tym nie koniec.