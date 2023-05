13 maja o 21:00 rozpoczął się finał Konkursu Piosenki Eurowizja w Liverpoolu. W tym roku z uwagi wojny w Ukrainie to właśnie Wielka Brytania, która w ubiegłym roku zajęła drugie miejsce zajęła się organizacją wydarzenia. W tym wszystkim nie mogło zabraknąć akcentów związanych z rodziną królewską. Na ceremonii otwarcia zjawił się król Karol III i królowa Camilla, jednak to nie koniec. W czołówce finału można było zauważyć samą księżną Kate.

Eurowizja 2023. Księżna Kate gra na fortepianie

Już na samym początku transmisji na żywo się działo. Puszczono czołówkę, w której można było zobaczyć między innymi zeszłorocznych zwycięzców Kalush Orchestra oraz innych artystów. Nagle naszym oczom ukazała się sama księżna Kate. Została ona uchwycona podczas gry na fortepianie w pałacu. Miała na sobie piękną niebieską suknię z asymetrycznymi ramionami, która imponująco rozlewała się po eleganckim dywanie. W tle dostrzegamy drogo zdobione, czerwone meble ze złotymi wykończeniami i obrazy. Trzeba przyznać, że w takiej odsłonie zrobiła ogromne wrażenie.

Księżna Kate YouTube ESC

Księżna Kate jest niewątpliwie jedną z najlepiej ubranych członkiń rodziny królewskiej. Zawsze prezentuje się w stylizacjach doskonale dobranych do okazji i raczej nie miewa wpadek. Na przestrzeni ostatnich lat wypracowała sobie na to kilka sposobów. Stawia na delikatną biżuterię, która często pochodzi z kolekcji innych członkiń rodziny królewskiej. Drogocenne zestawy dodają jej szyku. Zazwyczaj widujemy ją w szpilkach, które przy długim staniu mogą sprawić spory dyskomfort. Ona jednak od dawna nosi skórzane wkładki z wbudowaną poduszką, która dopasowuje się do kształtu stopy. To jednak nie wszystko. Wybiera klasyczne kolory, do których potrafi dobrać świetne dodatki, a jej ulubionym projektantem jest Alexander Mcqueen. To właśnie ten dom mody zadbał o jej stylizację na koronację. Dodatkowo księżna doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że włosy są dopełnieniem jej looków i dobrze dobiera pielęgnację. Więcej o sekretach modowych księżnej Kate przeczytasz TUTAJ.