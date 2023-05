Blanka ma przed sobą bardzo emocjonujący wieczór. Już lada moment stanie na eurowizyjnej scenie i zawalczy o wejście do finału. W sieci można przeczytać masę komentarzy o tym, że od czasu preselekcji zrobiła bardzo duży postęp, co dało jej przepustkę do ostatniego etapu konkursu. Na przestrzeni ostatnich miesięcy jej utwór stał się prawdziwym viralem i nie brakuje kreatywnych nagrań z wykorzystaniem jej utworu. Do trendu właśnie dołączył literaturoznawca prof. Michał Rusinek i wyrecytował tekst przetłumaczony na język polski z poważną miną. Musicie to zobaczyć.

REKLAMA

Zobacz wideo

Literaturoznawca przetłumaczył tekst piosenki Blanki

Nie tak dawno temu pisaliśmy o tym, że jedna z artystek zaprezentowała, jak brzmiałoby "Solo", gdyby utwór zaśpiewały inne wokalistki. Teraz prof. Michał Rusinek dał upust kreatywności i opublikował dość interesujący film na TikToku. Z bardzo poważną miną wyrecytował na nim fragment piosenki Blanki. Oczywiście nie został on przetłumaczony w prawidłowy sposób, bowiem "baby" jest tutaj niejakim "kochaniem", a nie "dzieckiem", natomiast fragment "You're hot and cold. High and you're low" odnosił się do tego, że mężczyzna, o którym śpiewa Blanka, jest "miłym draniem", a niekoniecznie kimś "gorącym, zimnym, wysokim i niskim". Całą analizę "Solo" zrobiliśmy TUTAJ. Podejrzewamy jednak, że był to zabieg celowy.

Honey ocenia szansę Blanki na Eurowizji. To była dziewczyna jej byłego chłopaka

Dziecko, to trochę szalone, jak inaczej to sformułować? Przy tobie straciłem zmysły. Dziecko, co się z tobą stało? Myślałem, że cię znam, ale teraz nadszedł czas, aby się z tym zmierzyć. Jesteś gorący i zimny. Wysoki i jesteś niski. Bawię się moim umysłem. Nie, och, och, to tak nie działa, więc pozwól mi to przeliterować. Teraz jestem lepszy solo, solo. Nigdy siebie nie zawiodłem didi dam dam dam. Teraz pokażę ci, pokażę, pokażę, co tracisz - słyszymy na nagraniu.

Internauci pod wrażeniem popisu prof. Michała Rusinka

Prof. Michał Rusinek miał okazję zagościć na TikToku jednego z wydawnictw i od razu zebrał w komentarzu kilka komplementów. Internauci pisali mu, że wypadł fenomenalne, a dodatkowo "Solo" to prawdziwy materiał do analizy na przyszłorocznej maturze. "Uwielbiamy", "Pięknie", "Za rok na maturze" - czytamy. Inni oczywiście pokusili się o zacytowanie kultowego już fragmentu z utworu: "Bejba, it's kinda iconic", "Kajnda krejza".